در نه ماهه ابتدای سال جاری صورت گرفت:

رشد 61 درصدی حمایت بانک کشاورزی از تولید گوشت قرمز در کشور

رشد 61 درصدی حمایت بانک کشاورزی از تولید گوشت قرمز در کشور
بانک کشاورزی با هدف تقویت امنیت غذایی و پشتیبانی مؤثر از تولیدکنندگان بخش دامپروری، میزان حمایت اعتباری خود از احداث و توسعه دامداری‌ها را در سال جاری به‌طور چشمگیری افزایش داده؛ به‌طوری‌که تسهیلات پرداختی این بانک در حوزه تولید گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۱ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک در راستای ایفای نقش توسعه‌ای خود و تحقق سیاست‌های کلان کشور در حوزه امنیت غذایی، از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای احداث، توسعه و نوسازی واحدهای دامداری در سراسر کشور پرداخت کرده است. این تسهیلات در قالب بیش از ۴۱ هزار فقره و با هدف حمایت مستقیم از فعالان زنجیره تولید گوشت قرمز و تامین گوشت مصرفی خانوارها به متقاضیان واجد شرایط اعطا شده است.

بر اساس این گزارش، میزان تسهیلات پرداختی در این زیر بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایشی معادل ۴۵ هزار میلیارد ریال، رشدی ۶۱ درصدی را تجربه کرده که بیانگر عزم جدی بانک کشاورزی برای پشتیبانی از تولید داخلی، افزایش بهره‌وری و تقویت زنجیره تأمین محصولات پروتئینی است.

این تسهیلات عمدتاً برای احداث دامداری‌های جدید، توسعه ظرفیت واحدهای موجود، بهسازی تأسیسات، تأمین سرمایه در گردش و ارتقای فناوری‌های مورد استفاده در صنعت دامپروری پرداخت شده و نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید گوشت قرمز و کاهش وابستگی به واردات ایفاء می‌کند.

شایان ذکر است، بانک کشاورزی به‌عنوان بانک تخصصی بخش کشاورزی، همواره تلاش کرده است با طراحی و اجرای ابزارهای مالی متنوع، نیازهای اعتباری فعالان این بخش را متناسب با شرایط اقلیمی، اقتصادی و منطقه‌ای کشور تأمین و از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری، به‌ویژه در حوزه‌های راهبردی مانند تولید گوشت قرمز، با جدیت حمایت کند.

