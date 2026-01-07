تداوم خدمترسانی و پیگیری مسئولیتهای اجتماعی بانک صادرات ایران در استان کرمان
بانک صادرات ایران در استان کرمان، با پرداخت بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال انواع وامهای قرضالحسنه و تسهیلات حمایتی در ۹ ماه نخست سال جاری، نقش مؤثر خود را در ایفای مسئولیتهای اجتماعی و حمایت از اقشار مختلف جامعه ادامه داده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، مجموع ارزش وامهای قرضالحسنه و تسهیلات حمایتی پرداختشده این بانک در استان کرمان طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری، از ۲۰ هزار میلیارد ریال فراتر رفته که در این میان، وامهای قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
بر اساس این گزارش، شعب بانک صادرات ایران در استان کرمان طی این مدت، ۳ هزار و ۹۷۴ فقره وام قرضالحسنه ازدواج به ارزش بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد ریال و همچنین ۲ هزار و ۲۴۰ فقره وام قرضالحسنه فرزندآوری به ارزش بیش از ۲ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کردهاند.
در همین راستا، حمایت از مشاغل خانگی و کارگاههای کوچک در بخشهای بازرگانی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن و کشاورزی، از دیگر محورهای حمایتی بانک صادرات ایران در استان کرمان به شمار میرود. این حمایتها عمدتاً از طریق هماهنگی و همکاری با نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی، بسیج سازندگی و سایر نهادهای مرتبط، در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گرفته است.