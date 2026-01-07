خبرگزاری کار ایران
تداوم خدمت‌رسانی و پیگیری مسئولیت‌های اجتماعی بانک صادرات ایران در استان کرمان

​بانک صادرات ایران در استان کرمان، با پرداخت بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال انواع وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات حمایتی در ۹ ماه نخست سال جاری، نقش مؤثر خود را در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و حمایت از اقشار مختلف جامعه ادامه داده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، مجموع ارزش وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات حمایتی پرداخت‌شده این بانک در استان کرمان طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری، از ۲۰ هزار میلیارد ریال فراتر رفته که در این میان، وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش، شعب بانک صادرات ایران در استان کرمان طی این مدت، ۳ هزار و ۹۷۴ فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج به ارزش بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد ریال و همچنین ۲ هزار و ۲۴۰ فقره وام قرض‌الحسنه فرزندآوری به ارزش بیش از ۲ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده‌اند.

در همین راستا، حمایت از مشاغل خانگی و کارگاه‌های کوچک در بخش‌های بازرگانی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن و کشاورزی، از دیگر محورهای حمایتی بانک صادرات ایران در استان کرمان به شمار می‌رود. این حمایت‌ها عمدتاً از طریق هماهنگی و همکاری با نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی، بسیج سازندگی و سایر نهادهای مرتبط، در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گرفته است.

گفتنی است؛ ۱۷ دی‌ماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، به مناسبت سالروز حماسه باشکوه مردم کرمان در تشییع پیکر مطهر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و نیز بزرگداشت عارف و شاعر نامدار قرن هشتم، خواجوی کرمانی، به عنوان روز کرمان نام‌گذاری شده است.
