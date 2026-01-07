جزئیات پروژههای نیروگاهی هلدینگ اهداف؛ از عسلویه تا ایلام تشریح شد
مدیر عامل شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف از امضای تفاهمنامه با استانداری یزد و کرمان برای ساخت دو نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی در این دو استان و همچنین توافق اولیه برای احداث یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاوتی در استان فارس خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، روحالله سلیمانی مدیرعامل شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف در نشست خبری در جمع خبرنگاران به برنامه شرکت اهداف برای تکمیل پروژههای قبلی مجموعه و راهاندازی پروژههای جدید متناسب با نیاز کشور و شرکتهای زیرمجموعه اشاره و اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور حوزه انرژی و بخصوص برق جذاب است و سرمایهگذاری در این حوزه پرسود است.
وی تصریح کرد: برنامه شرکت سرمایهگذاری اهداف این بوده که ابتدا پروژههای موجود را تکمیل و پروژه جدید راهاندازی کند و دیگر اینکه شرکت-پروژه تبدیل به هلدینگ سرمایهگذاری با زیرمجموعههای متعدد شود.
مدیر عامل شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف گفت: این مجموعه نوپا است و مالک و بهرهبردار یک نیروگاه ۲۲۰ مگاواتی است که اکنون ۱۰۰ مگاوات برق به شبکه تحویل میدهد.
وی ادامه داد: طبق مصوبههای صندوق بازنشستگی نفت و هیات مدیره اهداف هر اقدام و سرمایهگذاری در حوزه نیروگاهی از جمله تکالیف قانونی و بهینهسازی و راهاندازی نیروگاه حرارتی را عهدهدار خواهیم بود و این کار ما را سخت میکند چون تامین برق همه صنایع به عهده ما است، همچنین تلاش میکنیم مدیریت و بهرهبرداری همه نیروگاههای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی را هم البته نه لزوما با واگذاری مالکیت؛ به مرور متمرکز کنیم زیرا کار تخصصی ما در این حوزه است.
سلیمانی خاطرنشان کرد: نیروگاههایی که در ذیل صندوق مدیریت و بهرهبرداری میشوند؛ متمرکز خواهند شد و به این ترتیب هزینه کاهش و کیفیت کار هم بالا میرود.
وی در ادامه توضیح داد: ما در ۵ ماه گذشته برنامهریزی کردیم که تمام ظرفیت نیروگاه ۲۲۵ مگاواتی که ۱۰۰ مگاوات آن به بهرهبرداری رسیده بود را وارد مدار کنیم، یعنی فاز گازی با ظرفیت ۱۵۰ مگاوات و سیکل بخار به ظرفیت ۷۵ مگاوات به مجموعه اضافه شود. البته کار پرهزینهای است بنابراین برای تامین مالی با پیمانکاران مختلف جلسه داشتیم و بخشی از کار اجرایی را هم آغاز کردهایم.
مدیر عامل شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف با اشاره به تلاش برای تامین مالی خرید توربین گفت: هر کدام از توربینهای ۲۵ مگاواتی ۱۸ تا ۲۰ میلیون یورو (۳ همت) هزینه دارد.
سلیمانی اظهار داشت: در حوزه طرح توسعه نیز در کنار ۶ توربین؛ ۳ توربین دیگر هم اضافه خواهیم کرد و نیروگاه مذکور (۲۲۵ مگاواتی) را به ۳۰۰ تا ۳۵۰ مگاوات میرسانیم.
وی با اشاره به نیروگاه در دست راهاندازی شماره دو برای تامین برق پروژه پتروشیمی دهلران گفت: اکنون نیروگاه ۳۶۰ مگاواتی در همان منطقه شروع کردهایم و در حال مذاکره برای خرید توربین هستیم.
وی با اشاره به طرح توسعه همکاری با ایرانالانجی در یک نیروگاه ۸۷۳ مگاواتی در عسلویه خاطرنشان کرد: در این طرح توسعهای در فاز اول ظرفیت نیروگاه به ۱۵۰۰ مگاوات و در فاز بعدی تا ۲۰۰۰ مگاوات خواهد رسید، همچنین تلاش میکنیم مجوز نیروگاه به سیکل فروش صنعتی تغییر دهیم تا بتواند برق را آزاد بفروشد.
سلیمانی ادامه داد: با دو پتروشیمی بزرگ خارج از مجموعه اهداف نیز تفاهمنامه داریم که یا نیروگاه بسازیم یا تامین برق خود را به اهداف واگذار کنند.
وی پروژه احداث ۸۰ مگاوات نیروگاه در استان ایلام، ۱۰ مگاوات در میبد را از جمله پروژههای در دست اجرا عنوان کرد گفت: فرایند اجرای این دو پروژه شروع شده است.
مدیر عامل شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف در ادامه از امضای تفاهمنامه با استانداری یزد و کرمان برای ساخت دو نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی در این دو استان و همچنین توافق اولیه برای احداث یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاوتی در استان فارس خبر داد.
وی مهمترین چالش امروز پروژههای اینچنینی را تامین مالی دانست و گفت: ما مطلقا به پروژهای که سودآوری اقتصادی و مشتری قطعی نداشته باشد؛ ورود نمیکنیم. سیاست ما این است که حداقل ۷۰ درصد فروش را از طریق قراردادهای بلندمدت دوجانبه داشته باشیم تا مطمئن باشیم برق را می فروشیم که سهامدار و سرمایهگذار متضرر نشود.
سلیمانی بیان کرد: در دورهای این فرصت وجود داشت که از صندوق توسعه ملی تامین مالی کنیم اما اکنون شرکتهای دولتی از تسهیلات صندوق حذف شدهاند البته بانکهای متعدد تسهیلات ریالی در اختیار ما قرار میدهند که در این رابطه مذاکرات جدی داشته و به توافق اولیه و موافقیت اصولی رسیدیم که حداقل در دو ساختگاه تسهیلات ریالی بگیریم، ضمن اینکه تامین مالی از بازار سرمایه را هم پیگیری میکنیم.
وی با ابراز امیدواری از اینکه تا ۳ ماه اول سال آینده تامین مالی صورت گیرد از مذاکره با با فاینانسورهای مختلف چینی و بانکهای کوچک اروپایی خبر داد و یادآور شد: تامین مالی از طریق سرمایههای خرد و کلان مردم را هم پیگیر هستیم.
مدیر عامل شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف در ادامه به همکاری با دانشبنیانها و دانشگاهها در حوزه تجدیدپذیرها اشاره کرد و گفت: البته ۱۰ تا ۱۵ درصد سرمایه را به این سمت میبریم که آینده مجموعه تضمین شود.
وی خاطرنشان کرد: احتمالا ۶۰ تا ۷۰ درصد پروژههای ما در حوزه برق حرارتی و ۳۰ تا ۴۰ درصد تجدیدپذیر خواهد بود که در حوزه تجدیدپذیرها نیز ۷۰ تا ۸۰ درصد خورشیدی و بقیه حوزههایی که جنبه سرمایهگذاری خطرپذیر دارند.