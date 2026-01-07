خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش ۸۶ درصدی تُناژ ترانزیت کالا از مرز چابهار

افزایش ۸۶ درصدی تُناژ ترانزیت کالا از مرز چابهار
کد خبر : 1738663
لینک کوتاه کپی شد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان از افزایش ۸۶ درصدی تُناژ ترانزیت کالا از مرز آبی چابهار طی ۹ ماهه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در این بازه زمانی، ۱۰ هزار و ۶۷۵ تُن کالای ترانزیتی از این مرز جابه‌جا شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مهرالله داموغ معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان اظهار کرد: پنل‌های خورشیدی، بالابر، مواد نیشکری، رنگرزی و سایر کالاها از مرز چابهار ترانزیت می‌شوند که عمدتأ از مبدأ کشورهای چین و هندوستان به مقصد کشور افغانستان در حال ترانزیت هستند.

وی با اشاره به افزایش ۶۴ درصدی تعداد سفرهای ناوگان بین‌المللی از مرز آبی چابهار، بیان کرد: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، ۳۸۶ سفر از این مرز کشور به ثبت رسیده که ۸۲ درصد آن‌ها را ناوگان کشور افغانستان و ۱۸ درصد را نیز کامیون‌های ایرانی تشکیل داده‌اند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان از توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، تجهیز پایانه‌های مرزی و هماهنگی بین دستگاهی به عنوان مهمترین عوامل مؤثر در افزایش ترانزیت جاده‌ای از مرز آبی چابهار یاد کرد.

داموغ همچنین از برنامه‌ریزی به‌منظور افزایش ظرفیت تردد ناوگان ترانزیتی و خدمات‌ لُجستیکی در محورهای منتهی به چابهار با هدف توسعه فعالیت‌های ترانزیتی در این مرز آبی خبر داد.

وی ادامه داد: مرز آبی چابهار به‌عنوان مسیر کلیدی دسترسی آسیای میانه به آب‌های آزاد، نقش مؤثری در تقویت کریدور شرق ایران و افزایش سهم کشورمان در حوزه ترانزیت بین‌المللی ایفا می‌کند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان تأکید کرد: استمرار روند افزایشی ترانزیت کالا از این مرز آبی سهمی کلیدی در رونق تجارت خارجی، اشتغالزایی پایدار، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و شکوفایی اقتصادی در جنوب شرق کشور ایفا خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی