افزایش ۸۶ درصدی تُناژ ترانزیت کالا از مرز چابهار
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب سیستان و بلوچستان از افزایش ۸۶ درصدی تُناژ ترانزیت کالا از مرز آبی چابهار طی ۹ ماهه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در این بازه زمانی، ۱۰ هزار و ۶۷۵ تُن کالای ترانزیتی از این مرز جابهجا شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، مهرالله داموغ معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب سیستان و بلوچستان اظهار کرد: پنلهای خورشیدی، بالابر، مواد نیشکری، رنگرزی و سایر کالاها از مرز چابهار ترانزیت میشوند که عمدتأ از مبدأ کشورهای چین و هندوستان به مقصد کشور افغانستان در حال ترانزیت هستند.
وی با اشاره به افزایش ۶۴ درصدی تعداد سفرهای ناوگان بینالمللی از مرز آبی چابهار، بیان کرد: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، ۳۸۶ سفر از این مرز کشور به ثبت رسیده که ۸۲ درصد آنها را ناوگان کشور افغانستان و ۱۸ درصد را نیز کامیونهای ایرانی تشکیل دادهاند.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب سیستان و بلوچستان از توسعه زیرساختهای جادهای، تجهیز پایانههای مرزی و هماهنگی بین دستگاهی به عنوان مهمترین عوامل مؤثر در افزایش ترانزیت جادهای از مرز آبی چابهار یاد کرد.
داموغ همچنین از برنامهریزی بهمنظور افزایش ظرفیت تردد ناوگان ترانزیتی و خدمات لُجستیکی در محورهای منتهی به چابهار با هدف توسعه فعالیتهای ترانزیتی در این مرز آبی خبر داد.
وی ادامه داد: مرز آبی چابهار بهعنوان مسیر کلیدی دسترسی آسیای میانه به آبهای آزاد، نقش مؤثری در تقویت کریدور شرق ایران و افزایش سهم کشورمان در حوزه ترانزیت بینالمللی ایفا میکند.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب سیستان و بلوچستان تأکید کرد: استمرار روند افزایشی ترانزیت کالا از این مرز آبی سهمی کلیدی در رونق تجارت خارجی، اشتغالزایی پایدار، توسعه زیرساختهای حملونقل و شکوفایی اقتصادی در جنوب شرق کشور ایفا خواهد کرد.