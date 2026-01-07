به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، احسان مسعودی، مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، امروز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه به تشریح عملکرد و ارایه آمار سامانه طرح‌های حمایتی مسکن(تم) پرداخت.

مسعودی از مهیا شدن شرایط نام‌نویسی متقاضیان مسکن در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن برای ۴۱ شهر که دارای زمین آماده‌سازی شده با امکان تامین خدمات زیربنایی هستند خبر داد.

وی با توضیح مفهوم «تعیین‌تکلیف» در ادبیات سامانه افزود: تعیین‌ تکلیف به این معناست که متقاضی یا حائز شرایط بوده و تأیید نهایی شده، یا به دلایل مختلف واجد شرایط شناخته نشده و رد درخواست شده است.:

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۰ هزار ظرفیت به این منظور باز شده و ۶ هزار نفر نیز ثبت نام کرده‌اند و این فرایند ادامه دارد توضیح داد: این سامانه در شهرهایی باز می‌شود که دو شرط اصلی یعنی آماده‌سازی اراضی انجام شده و امکان تامین خدمات زیربنایی در شورای مسکن استان آنها مصوب شده باشد.

امکان باز شدن سامانه در مناطق دارای زمین

مسعودی تصریح کرد: هر کجای دیگر کشور که برای ما اثبات شود اراضی با ملاحظات یاد شده تامین شده، سامانه را باز خواهیم کرد.

مشاور معاونت مسکن با بیان اینکه طبق ماده ۱۹ قانون جهش تولید مسکن هر سه ماه یکبار آمار مسکن منتشر و گزارشی نیز به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود گفت: بر اساس آمار سامانه، تاکنون بیش از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده اند که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از افراد تایید نهایی شدند.

مسعودی با تاکید بر اینکه طبق برنامه هفتم پیشرفت و تاکید رییس‌جمهور محترم و وزیر راه و شهرسازی، زمین‌ها می‌بایست به شکل آماده‌سازی شده به متقاضیان واگذار ‌شود، ادامه داد: از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی احراز شرایط شده ۸۵۰ هزار نفر، مراحل ساخت واحدهایشان در مراحل مختلف قرار دارد.

بهره‌مندی از ظرفیت اراضی روستایی

وی در بخش دیگری از صبحت های خود با بیان اینکه مطابق برنامه هفتم پیشرفت ما مکلف هستیم که اراضی و زمین‌ها را به صورت آماده سازی شده تحویل متقاضیان بدهیم، گفت: موضوع تامین زمین با توجه به لزوم، طی فرآیند الحاقی در استان و شورای عالی شهرسازی و معماری زمانبر است و ما سعی کردیم از ظرفیت اراضی روستایی نیز در طرح‌های مسکن ملی و جوانی جمعیت استفاده کنیم.

شناسایی ۳۸۰ هزار واحد زمین روستایی در سامانه تم

مسعودی با یادآوری اینکه از دولت سیزدهم محدوده اراضی روستایی افزایش یافت تا در طرح‌های جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار بگیرد توضیح داد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، بیش از ۳۸۰ هزار واحد زمین روستایی احصا شده در سامانه تم ثبت شده‌اند.

حدود ۸۰ هزار واحد مسکن حمایتی تحویل شد

وی در خصوص اتمام مساکن ۹۹ ساله حمایتی شهری گفت: تا ابتدای دولت چهاردهم از ۲۱ هزار و سیصد واحد تحویل متقاضیان شده بود که امروز به حدود ۸۰ هزار واحد رسیده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده و پیش بینی ها ۷۵ هزار واحد تا بهمن ماه امسال در نوبت افتتاح قرار می‌گیرد. اما به جهت تاکید وزیر راه و شهرسازی بر تحویل واحدها با تمامی خدمات زیربنایی و روبنایی و خدمات پشتیبان سکونت به‌ویژه تجاری‌های خرد ضروری مسکن، امیدواریم تا پایان امسال ۴۰ هزار واحد دیگر را بتوانیم به این آمار اضافه کنیم.

به گفته وی، برای دهه فجر امسال افتتاح ۷۵ هزار واحد را پیش بینی کرده بودیم اما با ملاحظات ویژه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه واحدهایی که تحویل می‌شود حتماً آماده اسکان خانواده‌ها و درخور شان و کرامت انسانی باشد، معابر و دسترسی‌ها حتماً آسفالت شده، انشعابات وصل بوده، آسانسورها استاندارد لازم را اخذ کرده باشند، سرانه‌های آموزشی در آنها آغاز شده باشد و از واحدهای تجاری ضروری نیز برخوردار باشند، این آمار کاهش خواهد داشت.

وی بزرگترین مشکل این پروژه‌ها را هزینه‌های بالای خدمات زیربنایی عنوان کرد و گفت: در این زمینه صندوق ملی مسکن منابعی را در نظر دارد و شاهد انجام اقدامات مشترک با وزارت نیرو نیز هستیم.

بررسی عملکرد بانک‌ها در ارایه تسهیلات

مسعودی در خصوص عملکرد بانک‌ها توضیح داد: تاکنون قرارداد مشارکت مدنی ۵۲۸ هزار و ۹۲ واحد منعقد شده است. بعد از بانک مسکن که بالاترین عملکرد را داشته، بانک‌های ملت، ملی و سپه عملکرد نسبتاً خوبی داشتند.

وی با بیان اینکه در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم بیشترین فشار روی بانک‌ مسکن بوده که امروز به دلیل ناترازی‌ها از فرایند تسهیلات‌‎دهی (انعقاد قرارداد جدید) خارج شده‌ گفت: هم اینک، بانک مسکن تمرکز خود را در پرداخت سهم‌الشرکه تسهیلات منعقد شده گذشته قرار داده است و تسهیلات جدیدی به متقاضیان از سوی این بانک انجام نمی‌شود.

رشد ۵۴ درصدی صدور پروانه ساختمانی

همچنین در خصوص رشدپروانه‌های ساختمانی در ابتدای دولت ۴۹۱ هزار واحد طرح های حمایتی مسکن دارای پروانه ساخت بودند که با تلاش های انجام شده در این دولت این عدد هم اینک به ۷۵۹ هزار واحد رسیده است و در این بخش شاهد رشد ۵۴ درصدی هستیم.

۸۲ هزار و ۵۰۰ واحد زمین در طرح جوانی جمعیت تخصیص یافت

وی در ادامه آماری از طرح جوانی جمعیت ارایه داد و گفت: در خصوص اجرای طرح جوانی جمعیت از ۵۴۸ هزار ثبت نام به ۷۵۵ هزار نفر رسیده ایم. همچنین آمار تخصیص اراضی طرح جوانی جمعیت از ۳۹ هزار و ۷۰۰ واحد زمین به ۸۲ هزار و ۵۰۰ واحد زمین رسیده است.

۵۸ همت تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شد

به گفته مسعودی، از ۱۶ اردیبهشت امسال که سامانه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در مرحله جدید باز شده تاکنون، بیش از ۵۸ همت تسهیلات پرداخت شده است. این تسهیلات ۵ ساله با نرخ سود ۲۳ درصد است.

به گفته وی، اکنون ۸۲۱ هزار نفر برای دریافت این تسهیلات در صف هستند و تاکنون ۳۰۵ هزار نفر نیز تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند.

مسعودی ادامه داد: بانک‌های ملی، ملت، تجارت، رفاه کارگران، صادرات و سپه بیشترین پذیرش را در زمینه تسهیلات ودیعه مسکن داشته‌اند. در این بین بانک ملی ۷۰ هزار فقره تسهیلات پرداخت کرده و در بین بانک‌های خصوصی نیز بانک سامان بهترین عملکرد را داشته و ۲۰ هزار و ۴۰۰ فقره تسهیلات پرداخت کرده است.

اولویت مسکن استیجار زوج های جوان دهک یک تا ۶ هستند

وی در ادامه در خصوص مسکن استیجاری این سیاست را یکی از راهکارهای مناسب دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: یکی از چالش‌های اصلی ما در موضوع مسکن، کلان شهرها هستند به طوری که در شهری نظیر تهران، امکان تامین زمین و ساخت واحد جدید دشوار است. به همین دلیل، در موضوع مسکن استیجاری در سال نخست تملک ۱۰ هزار واحد در کل کشور پیش بینی شده و این موضوع رو در سال‌های آتی با کمک سازندگان و سرمایه‌گذاران پیش خواهیم برد.

مسعودی یادآور شد: با توجه به محدودیت زمانی تا پایان سال به دنبال تملک تعدادی واحد هستیم که اولویت با زوج‌های جوان دهک‌های یک تا شش به‌ویژه تحت پوشش نهادهای حمایتی است که از تاریخ ازدواجشان بیش از ۵ سال نگذشته باشد.