خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام آمادگی بخش خصوصی برای همراهی همه‌جانبه با دولت

اعلام آمادگی بخش خصوصی برای همراهی همه‌جانبه با دولت
کد خبر : 1738650
لینک کوتاه کپی شد.

بیانیه اتاق‌های اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران مبنی بر آمادگی کامل اتاق‌های سه‌گانه برای همراهی با دولت در ساماندهی پایدار چالش‌های اقتصادی صادر شد.

به گزارش ایلنا، نشست مشترک رؤسای سه اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران امروز با هدف بررسی مسائل روز اقتصادی در اتاق تعاون ایران برگزار و در پایان، بیانیه‌ای مشترک از سوی سه اتاق صادر شد.

در بیانیه‌ای مشترک، اتاق‌های اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران، اعلام کردند: اتاق‌های سه‌گانه به‌عنوان نهادهایی قانونی و مردمی، در چارچوب قانون اساسی و مبانی ارزشی انقلاب اسلامی، ضمن تأکید بر تعامل سازنده و مسئولانه با قوای سه‌گانه و نهادهای حاکمیتی، آمادگی کامل خود را برای همراهی و مساعدت همه‌جانبه با دولت محترم در راستای ساماندهی پایدار چالش‌های اقتصادی اعلام می‌دارند و تمامی ظرفیت‌های اقتصادی و تخصصی خویش را در خدمت تحقق اهداف عالیه نظام و تأمین رفاه عمومی ملت شریف ایران به کار خواهند گرفت.

متن پیام به این شرح است:

بسمه تعالی

بیانیه مشترک اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف و تعاون ایران

محضر ملت سرفراز ایران، اصناف گرانقدر و فعالان ارجمند اقتصادی

ملت غیور و انقلابی ایران در طول تاریخ پرفرازونشیب این مرزوبوم، همواره حافظ تمامیت ارضی، استقلال و عزت نظام جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند و پاسداری از کیان مقدس میهن اسلامی را بر هر امری مقدم شمرده‌اند. امروز نیز در برهه‌ای حساس و تاریخی، همانند گذشته، انتظار می‌رود همگان با هوشیاری تمام، انسجام ملی و مسئولیت‌پذیری تاریخی خویش را در جهت حفظ وحدت و امنیت پایدار کشور به منصه ظهور رسانند.

در شرایطی که جوانان دانشمند و نخبگان این سرزمین، با همتی والا، مرزهای دانش و فناوری را درنوردیده و پرچم ایران عزیز را بر قله‌های جهانی علم و صنعت به اهتزاز درمی‌آورند، ضروری است که فضای داخلی کشور از آرامش و اتحادی مثال‌زدنی برخوردار باشد تا این مسیر افتخارآفرین با شتابی روزافزون تداوم یابد.

از دولت محترم و شخص جناب آقای رئیس‌جمهور انتظار می‌رود با بهره‌گیری از رهنمودها و معنویات مقام معظم رهبری و بسیج همه‌جانبه و به‌کارگیری نظام‌مندِ بخش خصوصی و تعاونی، ظرفیت نخبگان، اندیشمندان و متخصصان ارشد اقتصادی کشور، گام‌های اساسی و قاطعانه‌ای برای حل ریشه‌ای و پایدارِ معضلات اقتصادی برداشته و با عزمی جزم، به ساماندهی نهایی این چالش‌ها همت گمارند

اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، تعاون و اصناف) به‌عنوان نهادهایی قانونی و مردمی، در چارچوب قانون اساسی و مبانی ارزشی انقلاب اسلامی، ضمن تأکید بر تعامل سازنده و مسئولانه با قوای سه‌گانه و نهادهای حاکمیتی، آمادگی کامل خود را برای همراهی و مساعدت همه‌جانبه با دولت محترم در راستای ساماندهی پایدار چالش‌های اقتصادی اعلام می‌دارند و تمامی ظرفیت‌های اقتصادی و تخصصی خویش را در خدمت تحقق اهداف عالیه نظام و تأمین رفاه عمومی ملت شریف ایران به کار خواهند گرفت.

رؤسای این اتاق‌ها با تأکید بر این اصل راهبردی که «امنیت پایدار و آرامش عمومی، سنگ بنای توسعه اقتصادی، رونق تولید و رفاه اجتماعی است»، اطمینان دارند که اصناف محترم و تمامی فعالان اقتصادی میهن‌پرست، ضمن پیگیری مشی قانونی و مطالبات به‌حق صنفی خویش، با بصیرتی عمیق، توطئه‌ها و مداخلات خصمانه دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی را در نطفه خنثی خواهند نمود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی