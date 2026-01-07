بهمن جاوید صالحی، دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت حضور شرکت‌های ایرانی در ونزوئلا و پروژه‌های به اجرا رسیده در این کشور از جمله ساخت چند هزار واحد مسکونی، راهسازی، بیمارستان و ... اظهار داشت: درباره بحث ساخت چند هزار واحد مسکونی باید بگویم این پروژه سرمایه‌گذاری نبود و دو شرکت ایرانی به عنوان پیمانکار در این پروژه حضور داشتند که پروژه اول با موفقیت انجام و تحویل شد.

وی ادامه داد: این پروژه در دولت ریاست جمهوری احمدی نژاد در ونزوئلا به اجرا رسید اما دولت‌ها دخالتی در آن نداشتند و تنها برقرار کننده روابط بودند.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت: هر چند پروژه و شرکت اول با موفقیت به اجرا رسید اما از آنجایی که در ونزوئلا ارز دولتی و غیر دولتی مطرح بود، شرکت دوم پیمانکاری درحالیکه پیش پرداخت را اخذ کرده بود اما در اجرا با مشکلاتی مواجه شد و نتوانست پروژه مسکونی را به اجرا برساند و پس از آن صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشور از سوی شرکت‌های ایرانی کُند شد.

صالحی جاوید با بیان اینکه شرکت‌های ایرانی در دو دهه در پروژه‌های ونزوئلا حضور داشتند که در دهه اول اغلب پروژه‌ها عمرانی و پیمانکاری بود و اما در یک دهه گذشته، شرکتهای ایرانی پروژه‌های تعمیرات نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها را در ونزوئلا به اجرا رساندند، افزود: یکی از مشکلات جدی در ونزوئلا فرسودگی زیرساخت‌ها بوده اما در بحث تعمیرات از تجهیزات و قطعات خوبی برخوردار بودند و شرکت‌های ایرانی هم در حوزه انرژی به ونزوئلا وارد همکاری شد.

وی گفت: در این دهه همزمان با حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های انرژی؛ همکاری‌های تجاری بین دو کشور هم تا حدودی تقویت شد.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران تاکید کرد: اساسا با توجه به فاصله مسافت دو کشور، حضور ایرانی‌ها در پروژه‌های این کشور چه از نظر اعزام نیروهای انسانی و چه از نظر هزینه‌های بازرگانی مقرون به صرفه نبود. به طور کلی ونزوئلا بازار جذابی برای ایران تلقی نمی‌شد.

وی ادامه داد: بزرگترین پروژه‌ها را در دوره دولت نهم و دهم در ونزوئلا به اجرا رساندیم و پس از آن هر چند که تعداد شرکت‌های ایرانی در ونزوئلا بیشتر شد اما پروژه‌های قابل توجهی به اجرا نرسید. البته ریسک اجرای پروژه‌ها در ونزوئلا کم بود چراکه ریسک سیاسی در این کشور پایین و روابط دو دولت هم بسیار خوب بود.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران افزود: حتی ونزوئلا علاقه‌مند به خرید مصالح ساختمانی از ایران بود اما هزینه‌های بازرگانی و حمل و نقل در این توافقات مزاحمت ایجاد می‌کرد و با توجه به بالا بودن هزینه‌های تمام شده امکان توسعه همکاری‌های وجود نداشت و بازار جذابی برای ایرانی‌ها تلقی نمی‌شد.

صالحی جاوید با اشاره به وضعیت شرکت‌های ایرانی با تقویت حضور آمریکا در ونزوئلا تاکید کرد: از آنجایی که حجم و ارزش مالی همکاری‌ها بین ایران و ونزوئلا در پروژه‌های بخش خصوصی بالا نبود، احتمالا آمریکا، پیمانکاران ایرانی را از این پروژه‌ها حذف نمی‌کند مگر اینکه حضور هر ایرانی با هر فعالیتی را در این کشور مزاحم ببینند و ریسک سیاسی حضور شرکت‌های ایرانی در ونزوئلا افزایش پیدا کند و این صورت شرکت‌های ایرانی از ونزوئلا خارج می‌شوند.

