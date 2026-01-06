وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: این بدان معناست که اگر تغییرات نرخ ارز روزانه بود، مواد غذایی و کالاهای اساسی ما دچار تغییرات روزانه نشوند و ثبات دو تا سه‌ماهه را داشته باشند؛ زیرا فرایند واردات، تولید و توزیع همین زمان را نیاز دارد تا بازار مطمئنی داشته باشیم.

وی، قیمت فعلی نرخ ارز تالار دوم را ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان دانست و گفت: فاصله قیمتی بین ارز ترجیحی و ارز تالار دوم در همه کالاهای اساسی اکنون ۷۰۰ هزار تومان است.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: بنابراین همه تغییرات قیمتی که افزایش پیدا می‌کند، همه در کالابرگ جبران می‌شود و رقمی که با تأکید رئیس‌جمهور مبلغ ۱ میلیون تومان تعیین شده، بیش از رقمی است که روی این کالاها می‌آید و افزایش قیمت دارند.

اعمال تشدید نظارت‌ها بر حداکثر قیمت کالاهای اساسی

وی گفت: نظارت بر نهاده‌ها و کالاهایی که ارز ترجیحی آن‌ها حذف‌ شده، به‌طور کامل انجام می‌شود، سقف قیمتی و حداکثر قیمت وجود دارد و اگر به آن برسد یا از آن فراتر برود، با ممانعت روبه‌رو می‌شود.

نوری قزلجه افزود: وقتی بازار آزاد، نهاده را دریافت می‌کند، هزینه تمام‌شده را محاسبه می‌کنیم؛ اگر قیمت روغن ۲۱۷ هزار تومان تمام شده، دلیلی ندارد که ۲۲۷ هزار تومان به فروش برسد. این در واقع سوءاستفاده است؛ بنابراین این نظارت‌ها را حاکمیت خواهد داشت.

وی افزود: اما اگر بخواهیم بگوییم حتماً به قیمت‌های دستوری اجناس فروخته شود، اتفاق نمی‌افتد؛ به احتمال زیاد زیر رقم مذکور خواهد ماند، زیرا در این شرایط بازار به سمت فضای رقابتی هدایت می‌شود و انتظار می‌رود سودها کاهش یابد و بهره‌وری افزایش یابد تا بازار پایدار بماند.

نوری قزلجه با تأکید بر اینکه نرخ ارز تالار دوم ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و طی دو تا ۳ ماه با این رقم معامله خواهد شد تا افزایش هفتگی نداشته باشیم، اظهار داشت: مبلغ یک میلیون تومان توسط وزارت رفاه محاسبه شده و حداقل کالری مورد نیاز را لحاظ کرده‌اند.

وی تصریح کرد: به‌طور مجدد، اگر قیمت پایه نرخ ارز تالار دوم افزایش پیدا کند، دولت آن رقم را روی کالابرگ جبران خواهد کرد.

وزیر کشاورزی همچنین گفت: اثر ارز ترجیحی بر قیمت مرغ زیر ۴۰ درصد، بر قیمت گوشت زیر ۱۵ درصد و بر قیمت روغن ۱۰۰ درصد است.

وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت مرغ و روغن خانوار تصریح کرد: با حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت در کالاهای اساسی داریم، اما مابه‌التفاوت آن برای هموطنان جبران می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه قدرت خرید مردم حفظ خواهد شد، گفت: عدد یک میلیون در نظر گرفته شده، حداقل ۲۰۰ هزار تومان بیش از رقمی است که کالاهای اساسی از آن متأثر شده‌اند.

نوری قزلجه اظهار داشت: دولت قیمت کالاهای اساسی را در قالب اعتبار کالابرگ تضمین کرده تا هر شهروند ایرانی با این اعتبار بتواند مقدار کالری معینی از کالاهای اصلی را ماهانه دریافت کند؛ البته این بستگی به انتخاب خانوار دارد که از کدام‌یک از کالاها استفاده کند یا برخی کالاها را بیشتر یا کمتر بخرد.

وی تصریح کرد: با حذف ارز ترجیحی و تکیه بر قیمت‌گذاری بازار آزاد، دولت به وسیله کالابرگ و یک‌سری سازوکارهای حمایتی، توان خرید مردم را حفظ می‌کند. عدد پایه قیمت‌ها ممکن است بالاتر رود، اما جبران تفاوت‌ها انجام می‌شود تا قدرت خرید حفظ شود.

وی هدف اصلی این اقدام را اجرای توصیه و فرمایشات مقام معظم رهبری در شهریورماه، مبنی بر حفظ معیشت مردم و ثابت نگه داشتن توان خرید اقشار کم‌درآمد تا کالاهای اساسی برای آنان ماهانه فراهم شود، عنوان کرد و گفت: بنابراین دولت بر این موضوع تأکید دارد.

وزیر جهاد کشاورزی در حوزه نظارت‌ها بر قیمت‌ها افزود: کالاهایی که نام برده شد و کالاهای اساسی برای تولیدات بخش کشاورزی هستند، دلیلی برای اینکه افزایشی بیش از نرخ ارز برای آن‌ها در نظر گرفته شود و فراتر برود، وجود ندارد.

به گفته وی، به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت گوشت قرمز تفاوتی نداشت، زیرا ارز گوشت قرمز چند ماه قبل برداشته شده است. اکنون بین قیمت داخلی و خارجی گوشت قرمز تعادلی برقرار است و حتی کالاهایی که از ارز ترجیحی متأثر بودند، مانند روغن، بیش از دو سال است که با قیمت مصوب به فروش می‌رسیدند.

وی اضافه کرد: اثر ارز ترجیحی در گوشت مرغ سال‌های قبل بیش از ۶۰ درصد بود، اما اخیراً به کمتر از ۴۰ درصد رسیده بود؛ بنابراین افزایش هزینه‌های دیگر همچون حمل‌ونقل و سایر موارد بر قیمت‌ها تأثیرگذار است.

تأمین ۲ برابری کالاهای اساسی ماه مبارک رمضان و عید نوروز نسبت به سال گذشته

نوری قزلجه درباره تمهیدات وزارت جهاد در خصوص تأمین کالاهای اساسی ماه مبارک رمضان و شب عید گفت: ایام پُرتقاضایی است؛ بر همین مبنا، وزارت جهاد کشاورزی بر اساس وظیفه ذاتی خود که تأمین کالاهای اساسی را بر عهده دارد، تمهیدات لازم را صورت داده است، به‌طوری که تا امروز بیش از ۲ برابر سال گذشته، تمهیدات برای ماه مبارک رمضان و بازار شب عید تدارک شده است و حتی ممکن است برای یک ماه آینده نیز این میزان افزایش یابد تا اطمینان کالایی بیشتری برای بازار کشور داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در حدود ۱.۵ سال گذشته که دولت چهاردهم مستقر بوده است، در جلسه‌ای اعلام کردیم که غذا و امنیت غذایی کشور را تأمین کرده‌ایم و خواهیم کرد و تاکنون نیز همین رخ داده است. در جنگ ۱۲روزه هم این مشکلات برای کشور پیش نیامد و با همان سابقه و تجربه متعهد می‌شوم که امنیت غذایی کشور تحت هر شرایطی تأمین شود.

وی اظهار داشت: همه برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته و حدود ۸۵ درصد تولیدات ما وابسته به تولید داخلی است که تولیدکنندگان، کشاورزان، روستاییان و عشایر آن را به‌طور مستمر انجام می‌دهند و آن بخشی که از محل واردات است نیز تأمین و تدارک می‌شود؛ بنابراین هیچ دلیلی برای نوسانات وجود ندارد.