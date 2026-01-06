تولید برق اتمی ایران ۳ برابر میشود
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از برنامهریزی برای احداث ۲۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق اتمی خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، موسی احمدی، در مراسم بهرهبرداری از ۳۰۳ مگاوات، آغاز عمیلیات اجرایی ۷۱۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و همچنین آغاز اجرای ۱۰۰ مگاوات پروژههای بهینهسازی اظهار داشت: ظرفیت تولید برق هستهای ایران با نیروگاه اتمی بوشهر، در حد ۱۰۰۰ مگاوات است اما توسعه برق اتمی در برنامه قرار دارد.
وی افزود: برنامهریزی برای احداث ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه اتمی جدید در حال انجام است و در سالهای آینده، تولید برق اتمی توسعه خواهد یافت.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین موضوعات حوزه انرژی را افزایش بهرهوری و بهینهسازی مصرف اعلام کرد و گفت: باید با اجرای پروژههای متعددی، مصرف برق و گاز را بهینهسازی کنیم.
وی ادامه داد: پروژه مهمی که امروز در جایگزینی لامپهای پرمصرف شهری با لامپهای کممصرف آغاز شده، یک اقدام موثر است؛ باید از این دست اقدامات بیشتر اجرایی شود و هرچه در مصرف بتوانیم بهینه سازی کنیم و بهرهوری تأمین و مصرف انرژی را در کشور ارتقا دهیم، گامی موثر در زمینه کاهش ناترازیها برداشتهایم.
احمدی با اشاره به افزایش سرعت توسعه ظرفیت تجدیدپذیرها در کشور گفت: باید موانع توسعه تجدیدپذیرها شناسایی و رفع شود، در این زمینه در مجلس شورای اسلامی، آماده رفع موانع با همکاری دولت هستیم؛ قوانین خوبی در این زمینه وجود دارد و شاهد رشد سرمایهگذاری در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور هستیم.