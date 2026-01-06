به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، موسی احمدی، در مراسم بهره‌برداری از ۳۰۳ مگاوات، آغاز عمیلیات اجرایی ۷۱۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و همچنین آغاز اجرای ۱۰۰ مگاوات پروژه‌های بهینه‌سازی اظهار داشت: ظرفیت تولید برق هسته‌ای ایران با نیروگاه اتمی بوشهر، در حد ۱۰۰۰ مگاوات است اما توسعه برق اتمی در برنامه قرار دارد.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای احداث ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه اتمی جدید در حال انجام است و در سال‌های آینده، تولید برق اتمی توسعه خواهد یافت.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین موضوعات حوزه انرژی را افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف اعلام کرد و گفت: باید با اجرای پروژه‌های متعددی، مصرف برق و گاز را بهینه‌سازی کنیم.

وی ادامه داد: پروژه مهمی که امروز در جایگزینی لامپ‌های پرمصرف شهری با لامپ‌های کم‌مصرف آغاز شده، یک اقدام موثر است؛ باید از این دست اقدامات بیشتر اجرایی شود و هرچه در مصرف بتوانیم بهینه سازی کنیم و بهره‌وری تأمین و مصرف انرژی را در کشور ارتقا دهیم، گامی موثر در زمینه کاهش ناترازی‌ها برداشته‌ایم.

احمدی با اشاره به افزایش سرعت توسعه ظرفیت تجدیدپذیرها در کشور گفت: باید موانع توسعه تجدیدپذیرها شناسایی و رفع شود، در این زمینه در مجلس شورای اسلامی، آماده رفع موانع با همکاری دولت هستیم؛ قوانین خوبی در این زمینه وجود دارد و شاهد رشد سرمایه‌گذاری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور هستیم.

