به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، قصد دارد اواخر این هفته با مدیران شرکت‌های نفتی آمریکایی درباره افزایش تولید نفت ونزوئلا پس از دستگیری نیکولاس مادورو از سوی نیروهای آمریکایی دیدار و گفت‌وگو کند.

این نشست‌ها برای امیدهای دولت آمریکا در بازگرداندن شرکت‌های نفتی برتر به ونزوئلا، پس از آنکه دولت این کشور نزدیک به دو دهه پیش کنترل عملیات انرژی تحت رهبری واشینگتن را به‌دست گرفت، بسیار مهم ارزیابی می‌شود.

چهار مدیر صنعت نفت گفتند سه شرکت بزرگ نفتی آمریکا، اکسون‌موبیل، کونوکو فیلیپس و شورون تاکنون هیچ گفت‌وگویی با دولت درباره برکناری مادورو نداشته‌اند؛ موضوعی که با سخنان ترامپ در پایان هفته مبنی بر برگزاری نشست‌ها با شرکت‌های نفتی آمریکایی، چه پیش و چه پس از ربودن مادورو، در تضاد است.

یکی از منابع روز دوشنبه (۱۵ دی) گفت: هیچ فردی در این سه شرکت تاکنون با کاخ سفید درباره فعالیت در ونزوئلا، پیش یا پس از حذف، صحبتی نکرده است.

نشست‌های آینده برای امیدهای دولت در افزایش تولید و صادرات نفت خام از ونزوئلا، عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفتی، اهمیت زیادی دارد.

تحلیلگران معتقدند دستیابی به این هدف نیازمند سال‌ها کار و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است.

کاخ سفید درباره این نشست‌ها اظهار نظری نکرد، اما تیلور راجرز، سخنگوی کاخ سفید گفت: همه شرکت‌های نفتی ما آماده و مایل به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در ونزوئلا هستند که زیرساخت‌های قدیمی را بازسازی خواهد کرد.

ترامپ به شبکه ان‌بی‌سی نیوز گفت: آمریکا ممکن است به شرکت‌های نفتی یارانه بدهد تا آنها بتوانند زیرساخت‌های انرژی ونزوئلا را بازسازی کنند.

وی افزود: شرکت‌های نفتی از پیش آگاه بودند که واشینگتن به انجام اقدامی فکر می‌کند، اما در جریان جزئیات عملیات نظامی قرار نگرفته بودند.

شبکه سی‌بی‌اس نیوز به نقل از یک منبع ناشناس گزارش داد انتظار می‌رود مدیران این سه شرکت روز پنجشنبه (۱۸ دی) با کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، دیدار کنند.

یکی از مدیران صنعت نفت به رویترز گفت: این شرکت‌ها تمایلی به گفت‌وگوهای گروهی با کاخ سفید درباره عملیات‌های احتمالی ونزوئلا ندارند و به نگرانی‌های ضدانحصاری اشاره کرد که بحث‌های جمعی بین رقبا درباره سرمایه‌گذاری، زمان‌بندی و سطح تولید را محدود می‌کند.

نیروهای آمریکایی روز شنبه (۱۳ دی) طی حمله‌ای به کاراکاس مادورو را ربودند و برای رسیدگی به اتهام‌های تروریسم مواد مخدر به ایالات متحده منتقل کردند.

ترامپ ساعاتی پس از دستگیری مادورو گفت: انتظار دارد بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی آمریکایی میلیاردها دلار برای افزایش تولید نفت ونزوئلا هزینه کنند، تولید نفت این کشور طی دو دهه گذشته به‌دلیل کمبود سرمایه‌گذاری و تحریم‌ها به حدود یک‌سوم اوج خود کاهش یافته است.

شورون تنها شرکت بزرگ آمریکایی است که هم‌اکنون در میدان‌های نفتی ونزوئلا فعالیت دارد.

اکسون و کونوکو فیلیپس پیش از ملی شدن پروژه‌هایشان از سوی هوگو چاوز، رئیس‌جمهوری پیشین، در این کشور سابقه داشتند.

یکی از مدیران صنعت نفت که خواست نامش فاش نشود، گفت: فکر نمی‌کنم شرکتی غیر از شورون که از قبل در آنجا حضور دارد، متعهد به توسعه این منبع شود.

کونوکو فیلیپس به‌دنبال میلیاردها دلار غرامت برای تصاحب سه پروژه نفتی در ونزوئلا تحت حاکمیت چاوز بوده است. اکسون‌موبیل هم پس از خروج از این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی، درگیر پرونده‌های طولانی داوری علیه ونزوئلا شد.

شورون که روزانه حدود ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام از ونزوئلا به پالایشگاه‌های آمریکایی واقع در امتداد سواحل خلیج مکزیک صادر می‌کند، در سال‌های اخیر با احتیاط با دولت ترامپ تعامل کرده تا حضور خود را حفظ کند.

سرمایه‌گذاران خوش‌بین بودند که اقدام واشینگتن علیه رهبری ونزوئلا به شرکت‌های آمریکایی اجازه دسترسی به ذخایر نفتی این کشور را خواهد داد.

شاخص انرژی S&P ۵۰۰ به بالاترین سطح خود از مارس ۲۰۲۵ رسید و سهام شرکت‌های بزرگ اکسون‌موبیل ۲.۲ درصد و شورون ۵.۱ درصد افزایش یافت.

