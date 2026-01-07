استاندار تهران در گفتوگو با ایلنا:
ورود جمعیت جدید به پایتخت سختگیرانه میشود/ انتقال آب دریا به تهران در مرحله تحقیق
استاندار تهران گفت: سختگیریهایی در حوزه بارگذاری جمعیت در تهران انجام شده شده که امیدوار هستیم با این سختگیریها مشکل تامین آب را حل کنیم.
محمدصادق معتمدیان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اوضاع تامین آب تهران باتوجه به تداوم کمبارشی اظهار داشت: ما اکنون ششمین سال خشکسالی را در تهران تجربه میکنیم، بارندگیهای اخیر نیز در کوتاهمدت و هم بلندمدت پایینتر از میانگین است و از طرفی با توجه به برداشتهایی که در سالهای اخیر از طریق چاهها انجام گرفته مشکلاتی را در تامین آب شرب تهران داریم.
وی افزود: متاسفانه روند بارگذاری جمعیت در شهر و استان تهران همچنان ادامه دارد، سال گذشته ۱۰۳ هزار پروانه توسط شهرداریهای استان تهران صادر شده که عدد قابل توجهی است، اکنون با همه محدودیتهایی که داریم؛ فروش تراکم و ساخت و سازهای غیرمجاز همچنان ادامه دارد، بنابراین وضعیت مناسبی در سطح استان تهران نداریم.
استاندار تهران با بیان اینکه برنامههایی در مقطع کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای حل چالش آبی تهران در دستور کار داریم، خاطرنشان کرد: طبیعتا برنامه کوتاهمدت همراهی مردم است. مردم سال گذشته امسال همراهی خوبی در صرفهجویی آب داشتهاند، علاوه بر این نصب کاهندهها از برنامههایی است که مورد تمرکز وزارت نیرو آب و آبفای استان تهران قرار گرفته تا با اجرای این طرح ۳۰ تا ۳۵ درصد از مصرف آب را در استان تهران کاهش دهیم.
وی گفت: یکی از برنامههای میانمدتی که در دستور کار قرار گرفته انتقال آب از طالقان بوده که سالانه ظرفیت حدود ۱۶۰ میلیون متر مکعب آب فراهم شده در سامانه شرق تهران هم علاجبخشی سد لار در حال انجام است.
معتمدیان با ابراز امیدواری از اینکه با اتمام پروژهها در مقاطع مختلف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدتی که اجرایی و عملیاتی هستند؛ بتوانیم تامین آب پایدار شرب و بهداشتی تهران را داشته باشیم، خاطرنشان کرد: مهمترین موضوعی که در دستور کار است بحث کنترل جمعیت و بارگذاریهای جدید جمعیتی است که با دستور رئیسجمهور به وزارت راه و شهرسازی؛ یک طرح در کمیسیون زیربنایی دولت آماده شده که انشاالله به زودی در دولت مطرح خواهد شد.
وی تاکید کرد: سختگیریهایی در حوزه بارگذاری جمعیت در تهران انجام شده شده که امیدوار هستیم با این سختگیریها بحث بارگذاریهای جمعیتی که عمدتا با نگاه انتفاعی در سطح استان تهران انجام میشود را کنترل و مشکل تامین آب و سایر سرانهها را در استان حل کنیم.
استاندار تهران درباره انتقال آب از خلیجفارس و عمان به تهران توضیح داد: ما باید گزینههای بلندمدتی که برای امکان تامین آب وجود دارد را مطالعه و بررسی کنیم، انتقال آب از جنوب کشور یکی از گزینههای در حال بررسی و مطالعه است، در خصوص عملیاتی و اجرای آن تصمیمی گرفته نشده و تنها بر اساس راهبرد بلندمدت مطالعات و تحقیقات انجام گرفته و اگر توجیه اقتصادی داشته باشد و وزارت نیرو نیز به این جمعبندی برسد از این گزینه هم میتوانیم؛ استفاده کنیم.