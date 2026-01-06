به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس علی‌آبادی در مراسم آغاز بهره‌برداری از ۳۰۳ مگاوات و آغاز عملیات اجرایی ۷۱۵ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و شروع اجرای پروژه‌های بهینه سازی مصرف برق به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات اظهار داشت: در بیش از هزار نقطه از کشور پروژه‌های توسعه نیروگاهی در حال اجرا است که هموطنان اثرات آن را سال آینده مشاهده خواهند کرد.

وی با اشاره به طرح‌های زیربنایی و ظرفیت‌های تولیدی کشور افزود: تلاش کردیم که در موضوع انرژی تبدیل واحدهای سیکل ساده به ترکیبی و توسعه تجدیدپذیرها و همچنین توجه به کاهش و بهینه‌سازی مصرف که از تاکیدات رهبر انقلاب نیز است، تمرکز کنیم.

وزیر نیرو گفت: امروز ارقام قابل توجهی را وارد مدار کردیم که با توجه به این میزان امیدواریم تا سال آینده بتوانیم بر مشکلات حوزه برق غلبه کنیم.

وی تاکید کردک در بخش‌های آب و برق کشور فرآیندهای بسیار مهمی با تمرکز بر کاهش مصرف بی‌رویه و غیربهره‌ور و تمرکز بر تولید مبتنی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی با محوریت هوشمندسازی در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: همه این اتفاقات توسط بخش خصوصی دنبال می‌شود که با افزایش جذابیت برای سرمایه گذاری در محیط کسب و کار صورت گرفته و فرصت‌هایی مانند بازار سبز، بازار بهینه‌سازی مصرف به این بخش اضافه شده است.

