تغییرات مصرف برق ادارات شهر تهران در ساعات کار جدید ارزیابی شد
به منظور مدیریت بهینه انرژی، با حضور هادی احمدی، معاون مدیرکل بازرسی استانداری تهران در ساختمان ستادی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، میزان مصرف برق ادارات شهر تهران در ساعات کاری جدید، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو؛ هادی احمدی؛ معاون مدیرکل بازرسی استانداری تهران از قرارگاه کنترل بار و مصارف زمستان ۱۴۰۴ این شرکت بازدید و ضمن بررسی مصرف لحظه ای برق ادارات پایتخت بر اهمیت رعایت شیوهنامهها و دستورالعملهای مدیریت مصرف انرژی تاکید کرد.
در این بازدید با اشاره به تعداد قابل ملاحظه مشترکان شهر تهران، در راستای رعایت الگوی مصرف بهینه و توجه ویژه به کاهش مصرف برق در ساعات پیک بار و همچنین پایش عملکرد مشترکان، بر تسریع روند نصب و استفاده از کنتورهای هوشمند به منظور رصد دقیق وضعیت شبکه، تاکید شد.
پایش عملکرد مولدهای خودتامین و تاکید بر لزوم آمادگی مشترکان اداری به منظور استفاده از مولدها در شرایط خاص به منظور تعدیل بار شبکه و همچنین رصد عملکرد مولدهای مورد استفاده مشترکان با استفاده از کنتورهای هوشمند نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی در این نشست بود.