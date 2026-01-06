خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تغییرات مصرف برق ادارات شهر تهران در ساعات کار جدید ارزیابی شد

تغییرات مصرف برق ادارات شهر تهران در ساعات کار جدید ارزیابی شد
کد خبر : 1738230
لینک کوتاه کپی شد.

به منظور مدیریت بهینه انرژی، با حضور هادی احمدی، معاون مدیرکل بازرسی استانداری تهران در ساختمان ستادی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، میزان مصرف برق ادارات شهر تهران در ساعات کاری جدید، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو؛ هادی احمدی؛ معاون مدیرکل بازرسی استانداری تهران از قرارگاه کنترل بار و مصارف زمستان ۱۴۰۴ این شرکت بازدید و ضمن بررسی مصرف لحظه ای برق ادارات پایتخت بر اهمیت رعایت شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مدیریت مصرف انرژی تاکید کرد.

در این بازدید با اشاره به تعداد قابل ملاحظه مشترکان شهر تهران، در راستای رعایت الگوی مصرف بهینه و توجه ویژه به کاهش مصرف برق در ساعات پیک بار و همچنین پایش عملکرد مشترکان، بر تسریع روند نصب و استفاده از کنتورهای هوشمند به منظور رصد دقیق وضعیت شبکه، تاکید شد.

پایش عملکرد مولدهای خودتامین و تاکید بر لزوم آمادگی مشترکان اداری به منظور استفاده از مولدها در شرایط خاص به منظور تعدیل بار شبکه و همچنین رصد عملکرد مولدهای مورد استفاده مشترکان با استفاده از کنتورهای هوشمند نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی در این نشست بود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی