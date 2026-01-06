تغییرات مصرف برق ادارات شهر تهران در ساعات کار جدید ارزیابی شد

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو؛ هادی احمدی؛ معاون مدیرکل بازرسی استانداری تهران از قرارگاه کنترل بار و مصارف زمستان ۱۴۰۴ این شرکت بازدید و ضمن بررسی مصرف لحظه ای برق ادارات پایتخت بر اهمیت رعایت شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مدیریت مصرف انرژی تاکید کرد.

در این بازدید با اشاره به تعداد قابل ملاحظه مشترکان شهر تهران، در راستای رعایت الگوی مصرف بهینه و توجه ویژه به کاهش مصرف برق در ساعات پیک بار و همچنین پایش عملکرد مشترکان، بر تسریع روند نصب و استفاده از کنتورهای هوشمند به منظور رصد دقیق وضعیت شبکه، تاکید شد.

پایش عملکرد مولدهای خودتامین و تاکید بر لزوم آمادگی مشترکان اداری به منظور استفاده از مولدها در شرایط خاص به منظور تعدیل بار شبکه و همچنین رصد عملکرد مولدهای مورد استفاده مشترکان با استفاده از کنتورهای هوشمند نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی در این نشست بود.

