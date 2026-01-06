وزیر نیرو به ایلنا خبر داد:
دستور رئیسجمهور به مقامات سیاسی برای ورود جدیتر به دریافت حقابه از افغانستان
وزیر نیرو گفت: روز گذشته رئیسجمهور به مقامات سیاسی کشور دستور دادند که در زمینه دریافت حقابه ایران از افغانستان فعالتر شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس علیآبادی در حاشیه مراسم بهرهبرداری از ۳۰۳ مگاوات، آغاز عمیلیات اجرایی ۷۱۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و همچنین آغاز اجرای ۱۰۰ مگاوات پروژههای بهینهسازی در جمع خبرنگاران در پاسخ به ایلنا درباره آخرین وضعیت دریافت حقابه افغانستان اظهار داشت: کشور ما و ترکمنستان از رودخانه هریرورد حقابه دارند اما کشور همسایه در بالادست سد سلما را احداث کرده که باید برای دریافت حقابه سد دوستی مذاکره کنیم.
وی افزود: روز گذشته رئیسجمهور به مقامات سیاسی کشور دستور دادند که در این زمینه فعالتر شوند.
وزیر نیرو با بیان اینکه ما آمادگی همه نوع همکاری را داریم، گفت: مذاکرات فراوانی با طرف افغان داشتیم اما سال گذشته نتوانستیم تمامی حقابه خودمان را دریافت کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد که امسال به دلیل بارشهای بهتر بتوانیم حقابه خودمان را دریافت کنیم.
علیآبادی با بیان اینکه مذاکرات در حال انجام است، تصریح کرد: بنده دو بار از طرف افغانستانی برای حضور در ایران دعوت کردم و بار سوم هم دعوت میکنم، اما دفعه بعد آمادگی داریم هیاتی را به این کشور اعزام کنیم تا از نزدیک موضوع را با جدیت پیگیری کنند.