۲۹۳ هزار چراغ پرمصرف استان تهران تعویض می شود

اکبر حسن بگلو در مراسم بهره برداری از ۳۰۳ مگاوات، آغاز عمیلیات اجرایی ۷۱۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و همچنین آغاز اجرای ۱۰۰ مگاوات پروژه های بهینه سازی با اشاره به اینکه توزیع برق استان تهران وظیفه تامین برق ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار مشترک و ۲۵ شهرک صنعتی و ۳۸ دکه صنعتی در استان را دارد، اظهار داشت: ۴۱ درصد برق استان به مصرف بخش صنعت می رسد.

وی افزود: امسال ۲۶۰۰ ژنراتور به صنایع و مصرف‌کنندگان منتقل شد که توانست نزدیک به ۱۱۰ مگاوات به مدیریت مصرف برق کمک کند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران با اشاره به برنامه تعویض ۲۹۳ هزار چراغ پرمصرف در سطح استان خاطرنشان کرد: با این اقدام ۴۱ مگاوات کاهش مصرف خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: برنامه ریزی کردیم که میزان مصرف برق در سطح استان را به ۱۱ مگاوات برسانیم و بعبارت دیگر ۱۷۹ گیگاوات صرفه جویی خواهد شد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران همچنین به تأمین ۲۸۷ کلید به صورت مشترک اشاره کرد و گفت: این پروژه‌ها ۵۰ درصد هزینه‌ها را به عهده ما و ۵۰ درصد دیگر را شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و سازمان آب بر عهده داشتند تا چاه‌های آب شرب را از خاموشی خارج کنیم.

حسن بکلو همچنین در مورد اقدامات انجام شده در کمیته انرژی استان و تأمین زمین برای پروژه‌های جدید ادامه داد : نزدیک ۵۵۰ مگاوات زمین تأمین شده و حدود ۳۰۰۰ مگاوات نیز زمین آماده تحویل به سرمایه‌گذاران وجود دارد. این اقدامات می‌تواند به کاهش ناترازی کمک کند و امسال توانسته‌ایم ۶ درصد از نیاز مصرف را کاهش دهیم.

وی در باره موضوع کشف ماینرهای غیرمجاز گفت: در سه روز اخیر، ۵۵۶ ماینر در استان تهران کشف و ضبط شده است و به طور کلی از ابتدای سال، نزدیک به ۴۲۰۰ ماینر غیرمجاز در استان تهران شناسایی و جمع‌آوری شده است. در حال حاضر، این اقدامات به کاهش بار مصرف برق کمک شایانی خواهد کرد.

