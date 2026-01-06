تجدیدپذیرها از ۳۵۰۰ مگاوات عبور کردند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محسن طرزطلب در مراسم بهره برداری از ۳۰۳ مگاوات، آغاز عمیلیات اجرایی ۷۱۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و همچنین آغاز اجرای ۱۰۰ مگاوات پروژه های بهینه سازی با اشاره به گذشت یک سال از تاسیس بازار صرفه جویی اظهار داشت: امروز ۳۰۳ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر اضافه می شود و به این ترتیب در حوزه نیروگاههای تجدیدپذیر از ۳۵۰۰ مگاوات عبور کردیم.

وی گفت: ۳۰۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی قابل بهره برداری در ۱۶ استان وارد مدار خواهد شد.

رییس ساتبا با بیان اینکه ۱۰۰۰ مگاوات پروژه بهینه سازی در دستور کار داریم، خاطرنشان کرد: بخشی از پروژه ۷۱۰ مگاوات نیروگاه جدید در تهران خواهد بود.

خبر در حال تکمیل می باشد...