تجدیدپذیرها از ۳۵۰۰ مگاوات عبور کردند
معاون وزیر نیرو گفت: ۳۰۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی قابل بهره برداری در ۱۶ استان وارد مدار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محسن طرزطلب در مراسم بهره برداری از ۳۰۳ مگاوات، آغاز عمیلیات اجرایی ۷۱۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و همچنین آغاز اجرای ۱۰۰ مگاوات پروژه های بهینه سازی با اشاره به گذشت یک سال از تاسیس بازار صرفه جویی اظهار داشت: امروز ۳۰۳ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر اضافه می شود و به این ترتیب در حوزه نیروگاههای تجدیدپذیر از ۳۵۰۰ مگاوات عبور کردیم.
رییس ساتبا با بیان اینکه ۱۰۰۰ مگاوات پروژه بهینه سازی در دستور کار داریم، خاطرنشان کرد: بخشی از پروژه ۷۱۰ مگاوات نیروگاه جدید در تهران خواهد بود.