خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ضرورت تداوم جوجه‌ریزی و مدیریت نقدینگی

ضرورت تداوم جوجه‌ریزی و مدیریت نقدینگی
کد خبر : 1738041
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت : تغییر نرخ ارز، بار سنگینی بر بخش تولید ایجاد می‌کند.

به گزارش ایلنا،محمدابراهیم حسن‌نژاد، با تأکید بر لزوم «مراقبت» برای تداوم جوجه‌ریزی در دوره پرمصرف سال، اعلام کرد که تغییر نرخ ارز «بار سنگینی بر بخش تولید ایجاد می‌کند» و نیازمند مدیریت دقیق برای جلوگیری از اختلال در تولید محصولات پروتئینی دامی است.

 

وی در جلسه وبیناری ارائه دستورالعمل حذف ارز ترجیحی که با حضور مدیران استانی برگزار شد، افزود که مهم‌ترین نگرانی تولیدکنندگان در شرایط جدید، «مسئله نقدینگی» است که پیگیری آن در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت نهاده‌های دامی گفت: که قیمت سبوس «تغییری نداشته و همچنان با دو نرخ» عرضه می‌شود و گزارشی مبنی بر کمبود آن دریافت نشده است.

حسن‌نژاد درباره قیمت نهایی مرغ در بازار به مردم اطمینان داد و افزود:  مرغی که اکنون وارد بازار می‌شود با نهاده یارانه‌ای تولید شده و تا چند روز آینده نیز همین روند ادامه دارد؛ بنابراین انتظار افزایش ناگهانی قیمت وجود ندارد. اگر افزایش قیمت رخ دهد، تدریجی خواهد بود.

 وی تأکید کرد که شرکت پشتیبانی امور دام «آمادگی ورود به خرید حمایتی را دارد» تا در صورت لزوم از افت قیمت‌ها جلوگیری کند. همچنین، عرضه نهاده‌ها در سامانه بازارگاه ادامه خواهد یافت؛ به طوری که برای کارخانه‌های خوراک دام نیز نهاده «به صورت تنخواه در سامانه بازارگاه مشابه روال قبل انجام» خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی