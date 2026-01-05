رییس اتاق بازرگانی ایران:
معیشت مردم دچار مشکل است/ ملت ایران به دنبال ایجاد اختلال در نظام و کشور نیستند
رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران گفت: انتظار مردم از دولتمردان این است که در این شرایط بحرانی در کنار مردم باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صمد حسنزاده، رییس اتاق بازرگانی ایران در یکصد و سی و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی از دولت و تصمیمگیران در شرایط دشواری که اکنون با آن روبهرو هستیم، انتظار حمایت دارد.
وی با بیان اینکه امیدواریم وزیر اقتصاد حمایتهای بیشتری از بخش خصوصی به عمل آورند تا مشکلات پیشآمده کاهش یابد، ادامه داد: لازم است به برخی مسائل اقتصادی، بهخصوص در حوزه ارزی و نوسانات شدید آن، توجه بیشتری شود. تصمیماتی که دولت در هفتههای اخیر اتخاذ کرده، موجب اعتراضاتی در برخی نقاط کشور شده است.
حسن زاده یادآور شد: همه ما باور داریم که ملت ایران به دنبال ایجاد اختلال در نظام و کشور نیست، بلکه این اعتراضات ناشی از سختیهای معیشتی و مشکلاتی است که در زندگی روزمره مردم به وجود آمده و آنها هم اقتصادی است.
وی با بیان اینکه ضروری است که برای ترمیم این مشکلات اقدام فوری صورت گیرد تا اعتماد و آرامش به جامعه بازگردد، گفت: در حال حاضر در نیمه دیماه هستیم و ماههای بهمن و اسفند به دلیل تعطیلات متعدد و همچنین فروردینماه که معمولاً فعالیت اقتصادی کمتری دارد، بنگاههای اقتصادی با چالشهای جدی روبهرو میشوند.
وی با اشاره به مشکلات بنگاههای اقتصادی گفت: بسیاری از این بنگاهها تعهدات سنگینی دارند و باید حداقل حقوق ششماهه پرسنل خود را تأمین کنند. در حال حاضر، نگرانیهای بزرگی وجود دارد و حتی برخی فعالان اقتصادی اعلام میکنند که همین امروز هم در پرداخت تعهدات خود به بازار، بانکها و پرسنل با مشکل مواجهند؛ امروز یکی از فعالان اقتصادی میگفت ماه گذشته برای پرداخت حقوق پرسنلش خودروی خود را فروخته است.
حسنزاده در پایان تأکید کرد: این مشکلات نه علیه نظام و کشور، بلکه ناشی از فشارهای اقتصادی است. انشاءالله با کمک خداوند و تدبیر بیشتر مسئولان، آرامش به جامعه بازگردد. انتظار مردم از شما و سایر مسئولان و نمایندگان مجلس این است که در این شرایط بحرانی در کنار مردم باشید و مشکلات را به گونهای حل کنید که در شأن ملت بزرگ ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.