به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد گفت: امروز فرصت مناسبی بود تا به‌عنوان قدرشناسی از زحمات و تلاش‌های همکارانم در حوزه عملیات در یکی از سکوهای پارس جنوبی حضور پیدا کرده و از نزدیک سازوکار تولید گاز را دنبال کنم.

وی با اشاره به اینکه رکورد برداشت روزانه ۷۲۵ میلیون مترمکعب گاز در روزهای اخیر در پارس جنوبی شکسته شد، افزود: عزیزان ما با تلاش ایثارگونه‌ای که داشتند توانستند این رکورد را ثبت کنند و بخش عمده‌ای از گاز مورد نیاز بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء را از این میدان مشترک تأمین کردیم.

افزایش تولید گاز با بازسازی ردیف‌های آسیب‌دیده فجر جم

وزیر نفت با بیان اینکه دو ردیف از هشت ردیف پالایشگاه فجر جم در جنگ ۱۲ روزه مورد اصابت قرار گرفته بود، ادامه داد: در یک حرکت جهادگونه و در کمتر از ۶ ماه، کارشناسان و متخصصان شرکت ملی گاز ایران و پالایشگاه فجر جم توانستند این ردیف‌ها را به مدار تولید بیاورند و عملاً ۱۲ تا ۱۳ میلیون مترمکعب به تولید شبکه گاز اضافه کنند.

پاک‌نژاد تصریح کرد: در این روزهای که تا حدودی به‌دلیل برودت هوا نیازمند مدیریت تحویل گاز به بخش‌های مختلف مصرف هستیم، این مقدار گاز می‌تواند نقش مؤثری در پایداری شبکه گاز داشته باشد.

وی به پالایشگاه فاز ۱۴ اشاره کرد و با بیان اینکه هم اکنون عازم این پالایشگاه هستیم، گفت: عملیات بازسازی ردیف مورد اصابت این پالایشگاه در طول جنگ ۱۲ روزه به‌سرعت در حال انجام است و ان‌شاءالله ظرف زمان‌بندی کوتاهی آن پالایشگاه نیز در مدار تولید خواهد بود.

تحویل ۳.۵ میلیارد مترمکعب گاز اضافی به نیروگاه‌ها

وزیر نفت با بیان اینکه در ارتباط با تأمین گاز نیروگاه‌ها از ابتدای امسال به‌صورت انباشته ۳.۵ میلیارد متر مکعب‌گاز بیشتری تحویل نیروگاه‌ها داده‌ایم، افزود: همچنین توانستیم مقدار بیشتری از تعهدی که برای این روزهای سال در نظر گرفته شده، گاز به نیروگاه‌ها بدهیم.

پاک‌نژاد تأکید کرد: با توجه به تغییر در میزان گاز تحویلی به نیروگاه‌ها و برای آنکه امکان تأمین برق را داشته باشند، سوخت مایع در احجام مناسب و پایدار برای نیروگاه‌ها تأمین شده تا هموطنان عزیز از بابت تأمین برق در شرایطی که مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء افزایش داشته، دچار مشکل و مضیقه نشوند و برق مورد نیازشان به‌طور کامل تأمین شود.

