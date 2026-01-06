در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
توزیع روغن با قیمت جدید از هفته آینده/ مشکل کمبود نیست، گرانی ارز است
کمبود یک ماهه روغن در فروشگاههای زنجیرهای و سوپرمارکتها در حالی محرز است که رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران میگوید: مشکل روغن تغییر ارز آن از ترجیحی به بازار دوم مرکز مبادله بود که با تصویب قیمت جدید روغن، از هفته آینده توزیع آن آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «روغن در بازار نیست، اگر هم باشد دانهای با دو برابر قیمت به فروش میرسد.» این را یکی از مشتریان فروشگاههای زنجیرهای به ایلنا میگوید.
بررسی از سطح مغازهها و فروشگاهها در سطح شهر نیز نشان میدهد روغن نایاب است، اما اگر هم به سختی پیدا شود، دو برابر قیمت مصرفکننده عرضه میشود.
زمزمه کمبود روغن به دلیل تغییر ارز چند هفته است در بازار پیچیده است و شاید روغن در تغییر ارز نسبت به سایر کالاهای اساسی پیشقدم شد. این در حالی است که روز گذشته دولت حذف ارز ترجیحی را به کلی کلید زد. برای بررسی مشکل کمبود روغن به سراغ رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران رفتیم.
عامل اصلی کمبود روغن تغییر ارز آن به تالار دوم است
شاهرخ شریفی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «چرا قفسه روغن در سوپرمارکتها و بعضا فروشگاههای زنجیرهای خالی است و چرا فروش روغن در سوپرمارکتها به صورت دانهای شده است؟» گفت: عامل اصلی نبود و کمبود روغن در سطح سوپرمارکتها افزایش قیمت ارز در تالار دوم و تک نرخی شدن آن است.
تصویب قیمت جدید روغن
رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران با بیان اینکه کمبود روغن در بازار قابل پنهان کردن نیست و کاملا محرز است، گفت: مشکل روغن انتقال ارز آن از ارز ترجیحی به تالار دوم بود که با تک نرخی شدن آن، مشکل حل و اعلام شده و قیمت جدید روغن مصوب شده است.
شریفی افزود: امروز ازسوی شرکتهای تولیدکننده و توزیعکننده به سوپرمارکتها اعلام شده که روغن با قیمت جدید از هفته آینده وارد بازار میشود.
مشکل کمبود روغن نیست، تغییر ارز روغن است!
رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در مورد میزان افزایش قیمت روغن در هفته آینده، گفت: در اعلام جدید قیمت روغن از فعالان این حوزه و ما نظری گرفته نشده و هنوز هم ابلاغ نشده است؛ اما ازسوی شرکتهای توزیع اعلام شد که قیمت جدید روغن مصوب شده و در هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
شریفی در پاسخ به این سوال که «چرا روغن در سوپرمارکتها نیست؟» گفت: در همه سوپرمارکتها روغن هست؛ اما به دلیل عدم توزیع ازسوی شرکتهای تولیدکننده به صورت دانهای فروش میرود و در این میان، برخی سوپرمارکتداران هم کملطفی میکنند و روغن نمیفروشند.
عدم توزیع روغن در بازار
رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در مورد خالی بودن قفسههای روغن، گفت: مشکل کمبود روغن نیست، بار روغن توزیع نمیشود که به دلیل تغییر ارز است.
شریفی در مورد میزان افزایش قیمت روغن از هفته آتی، گفت: در مورد جزئیات افزایش قیمت روغن چیزی به ما اعلام نشده و باید منتظر ماند و دید که با چه نرخی عرضه خواهد شد. در هر حال با افزایش قیمت روغن، محدودیت فروش آن برداشته خواهد شد.