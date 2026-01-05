خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بدون مراجعه به شعبه و از طریق «سپینو»؛

تسهیلات فوری و آنلاین تا ۶۰۰ میلیون تومان با «نیترو» بانک صادرات ایران

تسهیلات فوری و آنلاین تا ۶۰۰ میلیون تومان با «نیترو» بانک صادرات ایران
کد خبر : 1737839
لینک کوتاه کپی شد.

​بانک صادرات ایران با اجرای طرح تسهیلاتی «نیترو»، امکان دریافت تسهیلات کاملاً غیرحضوری را برای مشتریان حقیقی فراهم کرده است. در قالب این طرح، متقاضیان می‌توانند با افتتاح حساب و سپرده‌گذاری حداقل یک‌ماهه در نئو بانک صادرات ایران «سپینو»، بین ۸۰ تا ۴۰۰ درصد میانگین موجودی خود و تا سقف شش میلیارد ریال تسهیلات دریافت کنند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این طرح جدید با هدف حمایت و تأمین مالی مورد نیاز مشتریان حقیقی، از سیزدهم دی‌ماه سال جاری به مدت پنج ماه و از طریق نئو بانک صادرات ایران، «سپینو»، اجرایی می‌شود. 

مشتریان حقیقی می‌توانند تمامی مراحل افتتاح حساب، سپرده‌گذاری و ارائه تضامین لازم را به‌صورت کاملاً غیرحضوری و بدون مراجعه به شعب از طریق «سپینو» انجام داده و متناسب با میانگین موجودی خود، از ۸۰ تا ۴۰۰ درصد و تا سقف شش میلیارد ریال تسهیلات دریافت کنند. 

از مهم‌ترین مزایای طرح «نیترو»، امکان دریافت تسهیلات تنها با یک ماه سپرده‌گذاری است؛ در حالی که در بسیاری از طرح‌های مشابه، این مدت حداقل دو تا سه ماه تعیین شده است. 
 
مدت بازپرداخت تسهیلات در این طرح حداکثر ۳۶ ماه در نظر گرفته شده و مشتریان دارای رتبه اعتباری مناسب می‌توانند بدون نیاز به معرفی ضامن و صرفاً با امضای قرارداد دیجیتال، از این تسهیلات بهره‌مند شوند. 
 
همچنین در طرح «نیترو»، امکان انتقال امتیاز تسهیلات به بستگان درجه یک نیز برای مشتریان پیش‌بینی شده است.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی