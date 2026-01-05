افزایش تولید نفت ونزوئلا قیمتها را کاهش میدهد
تحلیلگران میگویند پس از ربودن رئیسجمهوری ونزوئلا از سوی آمریکا و تحولات سیاسی در ونزوئلا، تولید نفت خام این کشور در سالهای آینده افزایش مییابد و در بلندمدت میتواند بر قیمتهای جهانی اثر بگذارد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، تحلیلگران حوزه نفت بیان کردند پس از حمله آمریکا به ونزوئلا و ربودن نیکلاس مادورو تولید نفت خام این کشور در یک بازه زمانی افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که احتمال میرود عرضه جهانی را افزایش دهد و در بلندمدت بر قیمتها تأثیر خواهد گذاشت.
نیروهای آمریکایی در پایان هفته رئیسجمهوری ونزوئلا را از کاراکاس ربودند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که واشینگتن کنترل این کشور تولیدکننده نفت را بهدست خواهد گرفت و تحریمهای آمریکا بر نفت ونزوئلا همچنان پابرجا خواهد ماند.
طبق اعلام مؤسسه انرژی مستقر در لندن، ونزوئلا بهعنوان یک عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، با ۳۰۳ میلیارد بشکه ذخیره نفتی حدود ۱۷ درصد از ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد؛ رقمی که از ذخایر عربستان سعودی بیشتر است.
ونزوئلا در دهه ۱۹۷۰ روزانه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام تولید میکرد که بیش از 7 درصد تولید جهانی را تشکیل میداد.
تولید این کشور در دهه ۲۰۱۰ به کمتر از روزانه ۲ میلیون بشکه کاهش یافت و سال گذشته میلادی بهطور میانگین روزانه حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه یا تنها یک درصد از تولید جهانی بود.
تحلیلگران مؤسسه جیپیمورگان (J.P. Morgan) به رهبری ناتاشا کانوا در یادداشتی نوشتند با گذار سیاسی، ونزوئلا میتواند ظرف دو سال تولید نفت را به یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز برساند و در یک دهه آینده به روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه برسد؛ رقمی که از سطح کنونی حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر است.
این یادداشت افزود: این پویاییها هماکنون در انتهای منحنی معاملههای آتی نفت بازتاب داده نمیشوند.
تحلیلگران مؤسسه گلدمن ساکس (Goldman Sachs) به رهبری دان استرویون در یادداشتی در چهارم ژانویه (۱۴ دی) بیان کردند هرگونه بهبود در تولید احتمالاً تدریجی خواهد بود و نیاز به سرمایهگذاری قابل توجهی دارد.
آنان پیشبینی کردند که در صورتی که تولید نفت خام ونزوئلا به روزانه ۲ میلیون بشکه برسد، قیمت نفت در سال ۲۰۳۰ با چهار دلار کاهش روبهرو خواهد شد.
این تحلیلگران تأکید کردند در کوتاهمدت، چشمانداز تولید نفت ونزوئلا در سال جاری میلادی به چگونگی تحول سیاست تحریمهای ایالات متحده بستگی دارد.
تحلیلگران گلدمن ساکس افزودند: ما در کوتاهمدت، بسته به چگونگی تحول سیاست تحریمهای ایالات متحده، خطرهای مبهم، اما میانگینی را برای قیمت نفت از جانب ونزوئلا میبینیم.
برآوردهای گلدمن ساکس برای سال ۲۰۲۶ بدون تغییر باقی ماند و میانگین قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال ۵۶ دلار و نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا ۵۲ دلار برای هر بشکه برآورد شد، در حالی که تولید نفت ونزوئلا طی همان سال در سطح روزانه ۹۰۰ هزار بشکه ثابت پیشبینی شده است.