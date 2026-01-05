خبرگزاری کار ایران
پروازهای امارات به شهر فرودگاهی طبق روال انجام می‌شود

روابط‌ عمومی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از برقراری پروازهای امارات طبق روال قبل خبر داد.

به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، در پاسخ به اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها در خصوص لغو پروازهای شرکت هواپیمایی امارات به ایران، دفتر ارتباطات، اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اعلام کرد که پروازهای شرکت هواپیمایی امارات به شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) لغو نشده است و این شرکت به‌صورت منظم و طبق روال قبلی در این فرودگاه فعالیت دارد.

بر اساس این خبر، شرکت هواپیمایی امارات به‌طور میانگین روزانه ۲ تا ۳ پرواز در مسیر دبی–تهران–دبی انجام می‌دهد و در مجموع، این شرکت هفته‌ای ۱۷ پرواز ورودی و ۱۷ پرواز خروجی در شهر فرودگاهی امام دارد.

شایان ذکر است به درخواست شرکت هواپیمایی امارات، پروازهای برنامه‌ریزی‌شده ساعت ۴:۳۰ بامداد این شرکت تا پایان هفته جاری (۱۰ ژانویه) با تاخیر ۰۴:۳۰ ساعته به شرح ورود پرواز به فرودگاه امام خمینی ساعت ۰۷:۳۰ صبح و خروج آن از فرودگاه امام به دبی در ساعت ۰۹:۰۵ صبح انجام خواهد شد. این تغییر صرفاً یک جابه‌جایی زمانی بوده و پیش از این نیز اتفاق افتاده است.

