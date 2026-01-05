افت قیمت نفت با وجود آشفتگی سیاسی در ونزوئلا
قیمت نفت در پی ارزیابی سرمایهگذاران از تأثیر ناآرامیهای سیاسی ونزوئلا بر حملونقل نفت در کنار بازاری با مازاد عرضه با کاهش روبهرو شد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معاملههای روز دوشنبه (۱۵ دی) بهدنبال بررسی سرمایهگذاران از تأثیر ناآرامیهای سیاسی در ونزوئلا بر حمل و نقل محمولههای نفتی، در کنار مازاد عرضه موجود در بازارهای جهانی، با کاهش روبهرو شد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۱۲ و ۲۴ دقیقه بامداد روز دوشنبه به وقت گرینویچ با ۱۷ سنت افزایش به ۶۰ دلار و ۹۲ سنت برای هر بشکه رسید و زیانهای پیشین را جبران کرد.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۱۱ سنت افزایش، ۵۷ دلار و ۴۳ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.
دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در پایان هفته نیکلاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا، را از کاراکاس ربود.
ترامپ اعلام کرد که واشینگتن کنترل این کشور تولیدکننده نفت را به دست خواهد گرفت و تحریمهای ایالات متحده بر نفت ونزوئلا همچنان پابرجاست.
دو منبع آگاه از عملیات شرکت دولتی نفت ونزوئلا (پدوسا) گفتند: حمله آمریکا هیچ آسیبی به صنعت تولید و پالایش نفت ونزوئلا وارد نکرده است.
تحلیلگران تأکید کردند در شرایط مازاد عرضه نفت در بازار جهانی، هرگونه اختلال بیشتر در صادرات ونزوئلا تأثیر فوری اندکی بر قیمتها خواهد داشت.
بانک آمریکایی گلدمن ساکس روز یکشنبه (۱۴ دی) در گزارشی اعلام کرد: بسته به تحول سیاست تحریمهای آمریکا، خطرهی مبهم اما متوسطی برای قیمت نفت در کوتاهمدت از ونزوئلا وجود دارد.
برآوردهای این بانک آمریکایی درباره قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ میلادی بدون تغییر باقی مانده است.
هلیما کرافت، رئیس تحقیقات کالا در مؤسسه تحقیقاتی آربیسی کپیتال (RBC Capital)، در این باره گفت: رفع کامل تحریمها میتواند روزانه چند صد هزار بشکه تولید را طی یک دوره ۱۲ ماهه آزاد کند.
وی افزود: در سناریوی تغییر قدرت آشفته مشابه لیبی یا عراق، اوضاع غیرقابل پیشبینی خواهد بود.
یک مقام ارشد ونزوئلا روز یکشنبه اعلام کرد که دولت این کشور پشت مادورو متحد خواهد ماند.
هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس) در نشست مجازی روز یکشنبه تصمیم گرفتند تولید نفت خود را برای ماههای فوریه و مارس مانند ژانویه ثابت نگه دارند.