مصرف ۶۵۵ میلیون مترمکعب گاز در بخشهای خانگی و تجاری
مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء همزمان با پایداری برودت هوا در ۱۴ دی به ۶۵۵ میلیون مترمکعب رسید.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، آمارهای رسمی شرکت ملی گاز ایران نشان میدهد مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جزء در ۱۴ دی به ۶۵۵ میلیون مترمکعب رسیده که این مقدار مصرف، بیانکننده سهم بالای بخش خانگی و تجاری در الگوی مصرف زمستانی است.
این رقم در حالی ثبت شده است که مصرف گاز در روز ۱۳ دی، برابر با ۶۲۱ میلیون مترمکعب گزارش شده بود و مقایسه این دو روز، از افزایش محسوس مصرف همزمان با تشدید سرمای هوا حکایت دارد.
رعایت الگوی مصرف و استفاده از تجهیزات استاندارد گرمایشی نقش تعیینکنندهای در حفظ پایداری شبکه گازرسانی و جلوگیری از افزایش بار شبکه در دورههای اوج مصرف دارد.
شرکت ملی گاز ایران تأکید کرده است: مدیریت مصرف در بخشهای خانگی و تجاری نقش تعیینکنندهای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخشها دارد. این شرکت از مشترکان خواسته است با رعایت الگوهای بهینه مصرف و صرفهجویی، زمینه استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور را فراهم کنند.