خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصرف ۶۵۵ میلیون مترمکعب گاز در بخش‌های خانگی و تجاری

مصرف ۶۵۵ میلیون مترمکعب گاز در بخش‌های خانگی و تجاری
کد خبر : 1737668
لینک کوتاه کپی شد.

مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء همزمان با پایداری برودت هوا در ۱۴ دی‌ به ۶۵۵ میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، آمارهای رسمی شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء در ۱۴ دی به ۶۵۵ میلیون مترمکعب رسیده که این مقدار مصرف، بیان‌کننده سهم بالای بخش خانگی و تجاری در الگوی مصرف زمستانی است.

این رقم در حالی ثبت شده است که مصرف گاز در روز ۱۳ دی، برابر با ۶۲۱ میلیون مترمکعب گزارش شده بود و مقایسه این دو روز، از افزایش محسوس مصرف هم‌زمان با تشدید سرمای هوا حکایت دارد.

رعایت الگوی مصرف و استفاده از تجهیزات استاندارد گرمایشی نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه گازرسانی و جلوگیری از افزایش بار شبکه در دوره‌های اوج مصرف دارد.

شرکت ملی گاز ایران تأکید کرده است: مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی و تجاری نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخش‌ها دارد. این شرکت از مشترکان خواسته است با رعایت الگوهای بهینه مصرف و صرفه‌جویی، زمینه استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور را فراهم کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی