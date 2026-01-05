خبرگزاری کار ایران
وزیر نفت به عسلویه رفت

وزیر نفت به‌ همراه جمعی از مدیران ارشد صنعت نفت، صبح امروز به‌منظور بازدید از پروژه‌های منطقه ویژه انرژی پارس وارد عسلویه شد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ دی) با هدف بازدید از طرح‌های در حال اجرا در منطقه ویژه پارس، بازدید از پالایشگاه فجر جم و افتتاح واحد آسیب‌دیده این پالایشگاه در جنگ ۱۲ روزه، همچنین بازدید از پتروپالایش کنگان وارد عسلویه شد.

حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سعید توکلی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران و جمعی دیگر از مدیران وزیر نفت را در این سفر همراهی می‌کنند.

