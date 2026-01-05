وزیر نفت به عسلویه رفت

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ دی) با هدف بازدید از طرح‌های در حال اجرا در منطقه ویژه پارس، بازدید از پالایشگاه فجر جم و افتتاح واحد آسیب‌دیده این پالایشگاه در جنگ ۱۲ روزه، همچنین بازدید از پتروپالایش کنگان وارد عسلویه شد.

حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سعید توکلی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران و جمعی دیگر از مدیران وزیر نفت را در این سفر همراهی می‌کنند.

