به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ روز شنبه (۱۳ دی) مدعی شد شرکت‌های نفتی آمریکایی با ورود به ونزوئلا و سرمایه‌گذاری سنگین برای تعمیر زیرساخت‌های آسیب‌دیده نفتی، تولید این کشور را احیا خواهند کرد؛ این خبر تنها چند ساعت پس از دستگیری و برکناری نیکولاس مادورو توسط نیروهای آمریکایی اعلام شد.

ترامپ تأکید کرد: شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا میلیاردها دلار برای احیای زیرساخت‌های نفتی ونزوئلا سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

شورون تنها شرکت بزرگ آمریکایی است که هم‌اکنون در میدان‌های نفتی ونزوئلا فعالیت دارد و نفت خام سنگین مورد استفاده پالایشگاه‌های واقع در امتداد سواحل خلیج مکزیک و دیگر پالایشگاه‌های ایالات متحده را تولید می‌کند.

شرکت‌های اکسون‌موبیل و کونوکوفیلیپس هم سابقه طولانی فعالیت در صنعت نفت ونزوئلا دارند، اما پس از ملی‌سازی پروژه‌ها از سوی هوگو چاوز، رئیس‌جمهوری پیشین ونزوئلا، از این کشور آمریکای جنوبی عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خارج شدند.

مؤسسه نفت آمریکا روز شنبه اعلام کرد وضع نوظهور را به‌دقت رصد می‌کند.

فرانسیسکو مونالدی، مدیر برنامه انرژی آمریکای جنوبی در دانشگاه رایس گفت: شورون بیشترین سود را از هرگونه گشایش احتمالی در ونزوئلا خواهد برد، اما دیگر شرکت‌های آمریکایی منتظر ثبات سیاسی و چارچوب قراردادی خواهند ماند.

وی افزود: کونوکوفیلیپس به‌دلیل بدهی بیش از ۱۰ میلیارد دلاری علاقه‌مند بازگشت به صنعت نفت ونزوئلاست و اکسون‌موبیل هم می‌تواند بازگردد، هرچند بدهی کمتری دارد.

مونالدی تأکید کرد نفت سنگین ونزوئلا برای پالایشگاه‌های آمریکا بسیار ضروری است و شرکت‌های آمریکایی نگرانی کمتری درباره کربن‌زدایی دارند، در حالی که شرکت‌های اروپایی ممکن است برای سرمایه‌گذاری در کمربند نفتی اورینوکو محتاط‌تر باشند.

شورون که روزانه حدود ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام ونزوئلا را صادر می‌کند، در سال‌های اخیر با مجوزهای محدود دولت آمریکا فعالیت خود را ادامه داده است.

مایک ویرث، مدیرعامل شورون، در ماه دسامبر گفته بود: حفظ حضور آمریکا در ونزوئلا در دوره‌های سیاسی مختلف اهمیت دارد.

شرکت‌های خدمات نفتی هالیبرتون، بیکرهیوز و ودرفورد به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند، اما خدمات آنها برای افزایش تولید نفت سنگین ونزوئلا ضروری خواهد بود.

شرکت ایتالیایی انی هم اعلام کرد عملیات گازی آن در ونزوئلا تحت تأثیر قرار نگرفته است.

تحلیلگران می‌گویند برنامه‌های ترامپ برای ورود شرکت‌های آمریکایی با کمبود زیرساخت‌ها و نیاز به سرمایه‌گذاری ده‌ها میلیارد دلاری روبه‌روست.

پیتر مک‌نالی از «ترد بریج» (Third Bridge) گفت: تغییر و تحول در صنعت نفت ونزوئلا حداقل یک دهه زمان می‌برد.

ترامپ همچنین تأکید کرد تحریم‌های آمریکا بر نفت ونزوئلا همچنان به‌طور کامل اجرا می‌شود و نیروهای نظامی ایالات متحده تا تحقق کامل خواسته‌های واشینگتن در موقعیت خود باقی خواهند ماند.

طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ونزوئلا در ماه نوامبر حدود ۹۲۱ هزار بشکه در روز صادر کرد، در حالی که تولید روزانه این کشور در سال ۲۰۰۰ حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بود.

انتهای پیام/