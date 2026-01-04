سایپاآذین آماده بازگشت به جایگاه واقعی خود است/ مشکلات انباشته گروه خودروسازی سایپا در مسیر حل قرار گرفته است

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، مهدی رادمنش در مراسم گرامیداشت روز پدر و تجلیل از بازنشستگان شرکت سایپاآذین، ضمن تبریک اعیاد ماه رجب، با قدردانی از سال‌ها تلاش کارکنان بازنشسته این شرکت اظهار کرد: هم‌زمانی این مراسم با اعیاد مبارک ماه رجب را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم برکات این ایام، زمینه‌ساز روزهای بهتر برای صنعت و مجموعه سایپا باشد.

وی با اشاره به بازنشستگی جمعی از کارکنان سایپاآذین افزود: این عزیزان سال‌های طولانی در شرایط مختلف برای رشد و تداوم فعالیت شرکت تلاش کرده‌اند و امروز شایسته قدردانی هستند.

قائم‌مقام مدیرعامل گروه سایپا با بیان اینکه سایپاآذین از شرکت‌های ارزشمند این گروه به‌شمار می‌رود، گفت: این مجموعه در سال‌های گذشته دوره‌های سختی را پشت سر گذاشته، اما با استقرار تیم مدیریتی جدید، می‌توان به شکوفایی دوباره و بازگشت آن به جایگاه واقعی‌اش امیدوار بود.

رادمنش ادامه داد: در جلسه معارفه مدیرعامل جدید نیز تأکید کردم که به اعتقاد من، جایگاه سایپاآذین بسیار فراتر از وضعیت فعلی آن است. این شرکت این توان را دارد که نه‌تنها در زنجیره تأمین گروه سایپا، بلکه در سطح صنعت خودرو کشور نقش‌آفرینی جدی‌تری داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت داخلی‌سازی در صنعت خودرو تصریح کرد: در مسیر خودکفایی و حتی در خودروهای وارداتی، بخش‌هایی مانند صندلی، تریم داخلی و اجزای وابسته، نقش کلیدی دارند و سایپاآذین می‌تواند در این حوزه‌ها، علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای گروه سایپا، با سایر خودروسازان نیز همکاری مؤثر داشته باشد.

قائم‌مقام مدیرعامل گروه سایپا با قدردانی از تلاش کارکنان سایپاآذین خاطرنشان کرد: مجموعه شما با وجود عبور از شرایط سخت، از اراده و انگیزه لازم برای رشد برخوردار است و با تداوم حمایت‌ها، می‌توان آینده‌ای پویاتر و پربارتر برای این شرکت متصور بود.

رادمنش همچنین با اشاره به توانمندی‌های مدیریتی و فنی این شرکت گفت: سایپاآذین از ظرفیت‌های اجرایی، تأمینی و مهندسی مناسبی برخوردار است و تلاش شده در هیئت‌مدیره نیز ترکیبی متوازن از مدیران شکل بگیرد تا مسئولیت‌ها به‌صورت هدفمند پیش برود.

وی با بیان اینکه گروه سایپا از دوره‌های بسیار دشوار عبور کرده است، تأکید کرد: بر اساس ارزیابی‌های اقتصادی و شرایط موجود، سال آینده می‌تواند سالی بهتر برای گروه سایپا و شرکت سایپاآذین باشد. بخش قابل توجهی از مشکلات انباشته در مسیر حل قرار گرفته و امیدواریم با شرایطی مناسب‌تر وارد مرحله تولید شویم.

