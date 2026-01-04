خبرگزاری کار ایران
راه آهن ایران و افغانستان در مسیر تعمیق همکاری‌های راهبردی

نشست مدیرعامل راه آهن با معاون اقتصادی رئیس الوزرای افغانستان و وزیر معادن و پترولیوم برگزار شد و فصل جدیدی از همکاری‌های راهبردی دو کشور در حوزه حمل‌ونقل ریلی و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از  روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، دیدار جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن با معاون رئیس‌الوزرای افغانستان، با حضور وزرای فواید عامه و پترولیوم و معادن افغانستان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، مدیران عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت فولاد مبارکه در کابل برگزار شد.

‌در این دیدار مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به جهش کم‌سابقه حمل‌ونقل ریلی کالا از مرز شمتیغ به سمت افغانستان گفت: میزان حمل بار ریلی در ابتدای سال جاری میلادی حدود ۵ هزار تن در ماه بود که با برنامه‌ریزی هدفمند و شرکت راه‌آهن در تسهیل صادرات و ترانزیت بار به افغانستان، به بیش از ۷۰ هزار تن در ماه افزایش یافته است.

‌ذاکری خاطرنشان کرد: بر اساس هماهنگی‌های فنی و اجرایی صورت‌گرفته با راه‌آهن افغانستان، این ظرفیت در آینده نزدیک به ۱۰۰ هزار تن در ماه خواهد رسید.

‌مدیرعامل راه‌آهن با تأکید بر نقش کلیدی و زیرساختی حمل و نقل ریلی در توسعه اقتصادی و ثبات لجستیکی افغانستان، احداث خط آهن هرات- مزارشریف را به‌عنوان فاز نخست کریدور راهبردی ایران–افغانستان–چین معرفی کرد و آن را گامی تعیین‌کننده در تبدیل افغانستان به معبری راهبردی در کریدور شرق–غرب دانست.

‌ذاکری در این نشست پیشنهاد مشارکت فعالان ریلی خصوصی دو کشور در تأمین مالی و اجرای این پروژه بزرگ ریلی را با محوریت بهره‌گیری از ظرفیت معادن افغانستان به‌عنوان پشتوانه مالی این طرح ارائه کرد.

‌در ادامه این نشست، معاون رئیس‌الوزرای افغانستان با تقدیر از عملکرد برجسته و اثربخش راه‌آهن خواف–هرات در تأمین مستمر کالاهای مورد نیاز افغانستان، از پیشنهاد مطرح‌شده توسط مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد.

‌در پایان، طرفین بر تشکیل کمیته‌های مشترک کاری به منظور تدوین ساختار عملیاتی و اجرایی این طرح در حوزه ساخت و توسعه ریل و معادن توافق کردند.

