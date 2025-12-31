بازدید رسمی مقامات ارشد هواپیمایی عمان از زیرساختهای مدرن و هوشمند فرودگاه بینالمللی کیش
️هیأتی از مقامات ارشد سازمان هواپیمایی کشوری عمان در جریان سفری رسمی، با حضور در جزیره کیش از زیرساختها، تجهیزات تخصصی و توانمندیهای عملیاتی فرودگاه بینالمللی کیش بازدید بهعمل آورد.
️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش، این بازدید با هدف آشنایی نزدیک با ظرفیتهای فنی و عملیاتی فرودگاه، تبادل تجربیات و بررسی زمینههای توسعه همکاریهای مشترک در حوزه حملونقل هوایی و برقراری مسیرهای پروازی بینالمللی انجام شد.
️در این برنامه، هیأت از سطوح پروازی شامل باندها، تاکسیویها و اپرون، سایتها و سامانههای ناوبری هوایی، ترمینال جدید فرودگاه بینالمللی کیش و قابلیتها و امکانات جدید بهرهبرداری بازدید کرد.
همچنین بخشهای تخصصی و عملیاتی از جمله مرکز عملیات ترمینال (TOC – Terminal Operations Center) بهعنوان قلب مدیریتی و کنترلی ترمینال، ایستگاه کنترل زمینی (GCS – Ground Control Station)، سیستم یکپارچه هندلینگ بار مسافران (BHS – Baggage Handling System) و مرکز فناوری و زیرساختهای هوشمند فرودگاه بهطور جامع معرفی و فرآیندهای اجرایی آنها تشریح شد.
️در جریان این بازدید، تأکید شد که بخش قابل توجهی از سامانهها، تجهیزات و فناوریهای بهکاررفته در فرودگاه بینالمللی کیش، حاصل طراحی، تولید و پیادهسازی متخصصان و مهندسان ایرانی و شرکتهای دانشبنیان داخلی است؛ موضوعی که نشاندهنده توان فنی کشور در بومیسازی فناوریهای پیشرفته صنعت هوانوردی و حرکت در مسیر خودکفایی در زیرساختهای فرودگاهی است.
️عزتاله محمدی، رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش در حاشیه این بازدید با اشاره به سطح زیرساختها و آمادگی عملیاتی فرودگاه اظهار کرد: فرودگاه بینالمللی کیش امروز در رده فرودگاههای برتر کشور از نظر زیرساخت، فناوری، ایمنی و کیفیت خدمات قرار دارد. توسعه متوازن سطوح پروازی، بهرهبرداری از ترمینال جدید و بهکارگیری سامانههای هوشمند عملیاتی، این فرودگاه را به یکی از قطبهای مهم حملونقل هوایی و گردشگری کشور تبدیل کرده است.
️وی با تأکید بر رویکرد توسعه همکاریهای بینالمللی افزود: فرودگاه کیش از نظر فنی و عملیاتی آمادگی کامل برای برقراری و گسترش پروازهای بینالمللی را دارد و تعامل با کشورهای منطقه، بهویژه عمان، از اولویتهای ما به شمار میرود.
️محمدی همچنین ابراز امیدواری کرد: با توجه به ظرفیتهای موجود و علاقهمندی طرفین، در آیندهای نزدیک شاهد راهاندازی مسیر پروازی مسقط–کیش با فرکانس مناسب و منظم باشیم؛ مسیری که میتواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری، افزایش تبادلات اقتصادی و تقویت ارتباطات پایدار میان دو کشور ایفا کند.
️در پایان این بازدید، اعضای هیأت عمانی ضمن ابراز رضایت از سطح زیرساختها، تجهیزات و استانداردهای عملیاتی فرودگاه بینالمللی کیش، بر تداوم گفتوگوها و بررسی عملیاتی مسیرهای همکاری مشترک در حوزه حملونقل هوایی تأکید کردند.