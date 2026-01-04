جزئیات فروش محصولات سایپا از امروز + لینک ثبت نام
به مناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت علی (ع)، مرحله جدید پیشفروش محصولات شرکتهای سایپا و پارسخودرو از امروز یکشنبه ۱۴ دیماه آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، در این طرح، پیشفروش محصولات سایپا و پارسخودرو از ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه ۱۴ دیماه از طریق سامانه فروش اینترنتی به نشانی saipa.iranecar.com آغاز میشود و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
محصولات عرضه شده
در این مرحله، خودروهای ساینا S با استانداردهای ۸۵گانه، کوییک S با استانداردهای ۸۵گانه، کوییک R تیپ S با استانداردهای ۸۵گانه و رینگ فولادی و همچنین سهند S که همگی به سامانه SBR مجهز هستند، در قالب سه طرح «عادی»، «جوانی جمعیت» و «جایگزینی خودروهای فرسوده» عرضه میشوند. موعد تحویل این محصولات از تیرماه تا دیماه سال آینده تعیین شده است.
همچنین خودرو اطلس S مجهز به سامانه SBR، ویژه متقاضیان عادی (از محل ظرفیت مازاد طرح جوانی جمعیت)، با موعد تحویل شهریور و مهرماه سال آینده، در این طرح قابل ثبتنام خواهد بود.
گفتنی است هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبتنام یک دستگاه خودرو بوده و متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبتنام و خرید خودرو در این طرح را نخواهند داشت.