به گزارش ایلنا، فرزانه صادق گفت: یکی از موضوعاتی که در این دولت به آن پرداخته‌ شده است، بحث «مسکن استیجاری» است؛ مبحثی که سابقه قوانین و مقررات آن به دهه ۷۰ باز می‌گردد اما باید توجه داشت که مفهوم داشتن سرپناه لزوما مترادف با مالکیت نیست.

وی افزود: هدف از توسعه مسکن استیجاری این است که شهروندان ناچار نباشند هر سال با فشارهای ناشی از تورم و افزایش تصاعدی اجاره‌بها، با دشواری‌های جابه‌جایی دست‌ و پنجه نرم کنند؛ بلکه باید این اطمینان خاطر ایجاد شود که فرد می‌تواند برای مدتی مشخص مثلا دو تا سه سال، سکونتی پایدار داشته باشد تا در فرصت مناسب برای تامین مسکن دائمی خود اقدام کند.

سکاندار وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در همین راستا، طرح مسکن استیجاری در شورای عالی مسکن به تصویب رسیده است و با توجه به محدودیت‌های زمین و ملاحظات آمایش سرزمینی، اولویت اجرای این طرح با کلان‌شهرها است و بر اساس تقسیم کار ملی صورت گرفته، تمام تلاش ما این است که تا پایان سال جاری به هدف‌گذاری ۱۰ هزار واحدی برسیم. البته شاید این رقم در ابتدا کوچک به نظر برسد، اما گامی مهم برای ریل‌گذاری و هموارسازی مسیر مسکن استیجاری محسوب می‌شود.

صادق تاکید کرد: این اقدام راه را برای مشارکت فعال شهرداری‌ها، بخش خصوصی و انبوه‌سازان هموار می‌کند و زمانی که اطمینان حاصل شود دولت پشتیبان طرح مسکن استیجاری است، سرمایه‌گذاران نیز وارد میدان خواهند شد. این رویکرد اثرات ویژه‌ای بر بافت‌های فرسوده نیز خواهد گذاشت چراکه یکی از نگرانی‌های انبوه‌سازان، عدم صرفه اقتصادی ساخت‌وساز در این بافت‌ها به دلیل ضوابط موجود است.

وی در پایان افزود: سیاست دولت این است که به‌جای صرف هزینه‌های کلان آماده‌سازی در مناطقی که فاقد زیرساخت هستند، منابع را به بافت‌های فرسوده هدایت کرده و انبوه‌سازان را تشویق کند چراکه این موضوع اقدامی است که قطعا منجر به تحول اساسی در نوسازی بافت‌های فرسوده خواهد شد.

