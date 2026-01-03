۱۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی از محل صادرات نهادههای کشاورزی
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته حوزه نهادههای کشاورزی از محل صادرات حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور داشت.
به گزارش ایلنا، صفدر نیازی شهرکی، معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کودهای بیولوژیک اظهار کرد: کارهای خوبی در این حوزه در کشور انجام شده است؛ ضمن اینکه در بخش تجهیزات سیستم آبیاری تولیدکننده و صادرکننده هستیم.
نیازی شهرکی در پایان با اشاره به تولید و تأمین بخشی از بذر مورد نیاز در داخل، عنوان کرد: سال گذشته حوزه نهادههای کشاورزی از محل صادرات حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارزآوری داشت.