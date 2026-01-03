فهرست کالاهای مشمول کالابرگ الکترونیک منتشر شد
اقلام اساسی طرح کالابرگ الکترونیک در ۳ گروه مشمولان، ۱۱ قلم در گروه خواربار، لبنیات و پروتئین بوده و مشمولان تا پایان سال زمان دارند تا نسبت به تکمیل خرید خود اقدام کنند.
به گزارش ایلنا، اقلام اساسی طرح کالابرگ الکترونیک دارای ۱۱ قلم در گروه خواروبار شامل برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند و شکر، گروه لبنیات شیر، ماست و پنیر و گروه پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو) است.
اقلام در نظر گرفته در طرح ارتقا امنیت غذایی کودکان دارای سوءتغذیه ۵ تا ۵۹ ماه نیز شامل ۱۱ قلم کالای اساسی به اضافه گروه میوه و سبزیجات و البته مغزیجات شامل آجیل و خرما است.
اقلام طرح یسنا یعنی یارانه ویژه حمایت از مادران باردار و شیرده دارای فرزند زیر ۲ سال هم شامل ۱۱ قلم کالای اساسی به اضافه میوه، سبزیجات و نیز پوشک است.
مشمولان طرح کالابرگ در ۳ گروه تعریف شده، میتوانند مانده اعتبار کالابرگ خود را از طریق برنامه کاربردی شمیم، بازوی کالابرگ در پیامرسان بله و کد دستوری # ۱۴۶۳*۵۰۰* مطلع شوند.
در صورت ضرورت ارتباط با کارشناسان مربوطه افراد میتوانند با شماره ۶۳۶۹ – ۰۲۱ تماس بگیرند. این مرکز تماس از ساعت ۸ تا ۲۴ همه روزهای هفته حتی ایام تعطیل پاسخگوی یارانهبگیران است.
گفتنی است، مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک تا پایان اسفند ۱۴۰۴ اعتبار داشته و مشمولان تا پایان سال مهلت دارند تا نسبت به تکمیل خرید خود اقدام کنند.