افتتاح نمایشگاه جامع کشاورزی بدون حضور نوری/ ابراز تمایل افغانستان برای انتقال تجربیات کشاورزی ایران

به گزارش خبرنگار ایلنا، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی امروز صبح (جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴) در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی جامع کشاورزی که با حضور مولوی فیضان، معاون طبیعی و آبیاری وزیر کشاورزی افغانستان برگزار شد، در جمع خبرنگاران، گفت: حدود ۳۰۰ شرکت در دهمین نمایشگاه بین‌المللی جامع کشاورزی شرکت کردند و آخرین یافته‌های خود را در معرض عموم برای بهره‌برداران بخش کشاورزی و مجموعه مهندسی کشور ارائه دادند.

وی، آمار شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه را اینگونه اعلام کرد: در این نمایشگاه، ۱۰۰ شرکت در حوزه ماشین‌های آبیاری و حوزه آبیاری و حوزه لوله و اتصالات، ۱۲۰ شرکت در حوزه گلخانه و کشت‌های گلخانه‌ای، ۱۲۰ شرکت در حوزه کود و نهاده‌ها و سم، ۵۰ شرکت در حوزه گلخانه‌ها و فرآورده‌ها و ۲۰ شرکت در حوزه مکانیزاسیون شرکت کردند.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی مساحت این نمایشگاه را ۳۰ هزار متر مربع اعلام کرد و گفت: هدف این نمایشگاه، ارتباط بین تولید و صنعتگر و سرمایه‌گذار است.

نیازی ادامه داد: در این نمایشگاه، کشاورزان، بهره‌برداران و کارشناسان و مروجان و مدیران حضور دارند و آخرین یافته‌ها در این حوزه بررسی می‌شود.

به گفته وی، تولیدات خیلی خوبی مخصوصاً در حوزه کودهای بیولوژیک داشتیم. همچنین، در حوزه تجهیزات ماشین‌‌آلات آبیاری، ما یکی از کشورهای تولیدکننده و صادرکننده هستیم و به حدود ۱۸ کشور تولیدات خود را صادر می‌کنیم. صادرات ما در این حوزه ۱۰۰ میلیون دلار سالانه است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تولید ۹۹ درصد بذر مورد نیاز کشور در داخل، گفت: در حوزه گلخانه‌ها یا بعضی از سبزی و صیفی بذر وارد می‌کنیم که همان هم در داخل کشور در حال تولید است و تولیدکنندگان در حال رقابت در تولید آن هستند.

تجارت ایران و افغانستان در حوزه کشاورزی افزایش می‌یابد

مولوی فیضان، معاون طبیعی و آبیاری وزیر کشاورزی افغانستان نیز در پاسخ به این سوال که "افغانستان در زمینه‌ها و پروژه‌هایی در بخش کشاورزی تمایل به همکاری با ایران دارد؟" گفت: ما تمایل داریم از تجربیات همسایه بسیار خوب و برادرمان در بخش‌های مختلف اعم از زراعت، گلخانه، باغبانی و... استفاده کنیم و در این پروژه‌ها با ایران هماهنگی داشته باشیم و تجربیات ایران را در بخش آبیاری، سیستم‌های نوین آبیاری و... به افغانستان ببریم و با همکاری دو جانبه داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: سطح تجارت افغانستان و ایران در حوزه کشاورزی زیاد است و قرار است بازهم گسترش یابد.

انتهای پیام/