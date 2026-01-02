خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افتتاح نمایشگاه جامع کشاورزی بدون حضور نوری/ ابراز تمایل افغانستان برای انتقال تجربیات کشاورزی ایران

افتتاح نمایشگاه جامع کشاورزی بدون حضور نوری/ ابراز تمایل افغانستان برای انتقال تجربیات کشاورزی ایران
کد خبر : 1736543
لینک کوتاه کپی شد.

افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی جامع کشاورزی با حضور معاون وزیر کشاورزی ایران و افغانستان برگزار و بر انتقال تجربیات ایران در حوزه کشاورزی به افغانستان تاکید شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی امروز صبح (جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴) در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی جامع کشاورزی که با حضور مولوی فیضان، معاون طبیعی و آبیاری وزیر کشاورزی افغانستان برگزار شد، در جمع خبرنگاران، گفت: حدود ۳۰۰ شرکت در دهمین نمایشگاه بین‌المللی جامع کشاورزی شرکت کردند و آخرین یافته‌های خود را در معرض عموم برای بهره‌برداران بخش کشاورزی و مجموعه مهندسی کشور ارائه دادند. 

وی، آمار شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه را اینگونه اعلام کرد: در این نمایشگاه، ۱۰۰ شرکت در حوزه ماشین‌های آبیاری و حوزه آبیاری و حوزه لوله و اتصالات، ۱۲۰ شرکت در حوزه گلخانه و کشت‌های گلخانه‌ای، ۱۲۰ شرکت در حوزه کود و نهاده‌ها و سم، ۵۰ شرکت در حوزه گلخانه‌ها و فرآورده‌ها و ۲۰ شرکت در حوزه مکانیزاسیون شرکت کردند.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی مساحت این نمایشگاه را ۳۰ هزار متر مربع اعلام کرد و گفت: هدف این نمایشگاه، ارتباط بین تولید و صنعتگر و سرمایه‌گذار است. 

نیازی ادامه داد: در این نمایشگاه، کشاورزان، بهره‌برداران و کارشناسان و مروجان و مدیران حضور دارند و آخرین یافته‌ها در این حوزه بررسی می‌شود.

به گفته وی، تولیدات خیلی خوبی مخصوصاً در حوزه کودهای بیولوژیک داشتیم. همچنین، در حوزه تجهیزات ماشین‌‌آلات آبیاری، ما یکی از کشورهای تولیدکننده و صادرکننده هستیم و به حدود ۱۸ کشور تولیدات خود را صادر می‌کنیم. صادرات ما در این حوزه ۱۰۰ میلیون دلار سالانه است. 

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تولید ۹۹ درصد بذر مورد نیاز کشور در داخل، گفت: در حوزه گلخانه‌ها یا بعضی از سبزی و صیفی بذر وارد می‌کنیم که همان هم در داخل کشور در حال تولید است و تولیدکنندگان در حال رقابت در تولید آن هستند. 

تجارت ایران و افغانستان در حوزه کشاورزی افزایش می‌یابد 

مولوی فیضان، معاون طبیعی و آبیاری وزیر کشاورزی افغانستان نیز در پاسخ به این سوال که "افغانستان در زمینه‌ها و پروژه‌هایی در بخش کشاورزی تمایل به همکاری با ایران دارد؟" گفت: ما تمایل داریم از تجربیات همسایه بسیار خوب و برادرمان در بخش‌های مختلف اعم از زراعت، گلخانه، باغبانی و... استفاده کنیم و در این پروژه‌ها با ایران هماهنگی داشته باشیم و تجربیات ایران را در بخش آبیاری، سیستم‌های نوین آبیاری و... به افغانستان ببریم و با همکاری دو جانبه داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: سطح تجارت افغانستان و ایران در حوزه کشاورزی زیاد است و قرار است بازهم گسترش یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی