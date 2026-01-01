به گزارش ایلنا از وزارت نفت، علی اصغر نوایی از ثبت نصاب جدید در مصرف گاز در پی ورود موج جدید سرما خبر داد و گفت: با توجه به کاهش محسوس دمای هوا در روزهای اخیر، شاهد جهش قابل‌توجهی در مصرف گاز استان تهران هستیم. مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء در شبانه‌روز گذشته به رقم بی‌سابقه بیش از ۱۱۱ میلیون مترمکعب رسیده که نصابی جدید محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ورود موج جدید سرما، از شهروندان خواست: مدیریت مصرف گاز را از همین حالا به‌طور جدی در دستور کار قرار دهند تا بتوانیم تأمین پایدار انرژی را برای تمام نقاط کشور، به‌ویژه مناطق سردسیر، تضمین کنیم.

سخنگوی شرکت گاز استان تهران با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف، توصیه کرد: تنظیم دمای منازل و محل‌های کار روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد، ساده‌ترین و مؤثرترین راه کاهش مصرف است.

انتهای پیام/