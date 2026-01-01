روایت خدمات گسترده بانک صادرات ایران در گیلان سرسبز از طریق ۷۳ شعبه سپهری

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، ارائه این خدمات از طریق پنج حوزه و ۷۳ شعبه و با تلاش ۶۸۰ نفر از کارکنان بانک در سطح استان گیلان در حال انجام است.

بر اساس این گزارش، بانک صادرات ایران علاوه بر تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی استان که عمدتاً مبتنی بر اقتصاد کشاورزی است و حوزه‌هایی چون کشاورزی، دامداری، شیلات، پرورش زنبورعسل و کرم ابریشم، بازرگانی دریایی و سایر فعالیت‌های وابسته را دربر می‌گیرد، توجه ویژه‌ای نیز به بهبود معیشت مردم و حمایت از جوانان دارد.

در همین راستا، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲ هزار و ۶۰ نفر از متقاضیان وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، از مجموع این تسهیلات به ارزشی بالغ بر ۶ هزار و ۷۹۷ میلیارد ریال بهره‌مند شده‌اند.

همچنین در این مدت، بیش از ۱۶۰۰ فقره وام قرض‌الحسنه فرزندآوری به ارزش بیش از ۱۲۲۳ میلیارد ریال از سوی شعب بانک صادرات ایران در استان گیلان به واجدان شرایط پرداخت شده است.

علاوه بر این، ۲ هزار و ۶۵۴ خانواده از وام‌های قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به ارزش مجموع ۴ هزار و ۵۹۳ میلیارد ریال بهره‌مند شده‌اند و بیش از ۶۵ فقره تسهیلات رونق تولید به ارزشی بیش از ۵ هزار میلیارد ریال نیز در اختیار کارآفرینان و صاحبان مشاغل خانگی قرار گرفته است.

در حال حاضر، در استان گیلان بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم از خدمات سپهرکارت‌های بانک صادرات ایران استفاده می‌کنند و شمار کاربران درگاه‌های بانکداری الکترونیک، اینترنتی، همراه‌بانک و پلتفرم بانکداری دیجیتال «سپینو» این بانک نیز به‌صورت مستمر در حال افزایش است.

گفتنی است ۱۲ دی‌ماه سال ۹۳۶ شمسی که همزمان با ورود سلطان محمود، نماینده شاه‌عباس صفوی به شهر رشت و انتخاب این شهر به‌عنوان مرکز سیاسی، فرهنگی و اقتصادی گیلان بوده، در تقویم رسمی کشور به عنوان روز رشت نام‌گذاری شده است.

شهر رشت که به عنوان دروازه اروپا و دروازه تمدن ایران شناخته می‌شود، در سال ۲۰۱۵ میلادی نیز از سوی یونسکو به عنوان شهر خلاق خوراک‌شناسی در شبکه شهرهای خلاق جهان به ثبت رسیده است.

انتهای پیام/