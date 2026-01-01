افزایش حجم تولید و صادرات صنعت پتروشیمی در ۸ ماهه ۱۴۰۴
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از روند افزایشی حجم تولید و صادرات محصولات پتروشیمی باوجود محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی خبر داد و گفت: در هشت ماهه امسال حدود ۵۴ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید و ۲۲ میلیون تن صادر شده است.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، حسن عباسزاده در نشست هماندیشی وزیر نفت با فعالان صنعت پتروشیمی به مناسبت هشتم دی، روز صنعت پتروشیمی با تبریک اعیاد مبارک ماه رجب و ولادت مولای متقیان حضرت علی (ع) بیان کرد: معتقدیم حلقه ایجاد ارزش افزوده که مورد تأیید مقام معظم رهبری است در صنعت پتروشیمی محقق میشود.
وی اظهار کرد: این صنعت در زنجیره تولید نفت و گاز از بالادست تا پاییندست، وظیفه کاهش خامفروشیها و نیمهخامفروشیها و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر را که مورد تأکید رئیسجمهوری و وزیر نفت است، برعهده دارد.
رشد تولید و صادرات پتروشیمی در هشت ماه نخست امسال
معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه امروز فرصت بسیار خوبی است تا دغدغه و صحبتهای همکارانم در صنعت را بشنویم، افزود: با وجودی که صنعت پتروشیمی بهدلیل شرایط جنگی در وضعیت نارنجی قرار داشت، اما مقدار تولید صنعت روند افزایشی داشت.
عباسزاده افزود: در هشت ماهه امسال حدود ۵۴ میلیون تن محصول پتروشیمی در صنعت تولید شد که در صورت نبود این شرایط خاص، حدود ۷ تا ۸ میلیون تولید بیشتری محقق میشد؛ این رقم در مدت مشابه پارسال ۵۳ میلیون تن بوده است.
وی با بیان اینکه حجم صادرات محصولات پتروشیمی امسال نسبت به پارسال افزایشی است، تصریح کرد: در هشت ماهه پارسال ۲۱ میلیون تن صادرات انجام شد که این رقم امسال به ۲۲ میلیون تن رسیده است؛ یک میلیون تن مقدار صادرات در هشت ماهه امسال افزایش داشته است.
کاهش متوسط قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی
معاون وزیر نفت درباره شرایط بازار جهانی گفت: قیمت محصولات پتروشیمی بهطور متوسط حدود ۸ درصد کاهش یافته است؛ این کاهش ناشی از عوامل مختلفی از جمله وابستگی قیمت برخی از محصولات به قیمت نفت و ورود گسترده روسیه به بازارهای منطقهای است.
عباسزاده تصریح کرد: باوجودی که حجم صادرات محصولات پتروشیمی در ۸ ماهه امسال افزایشی بوده اما درآمد صادراتی در این بازه ۸.۸ میلیارد دلار بوده در حالی که پارسال ۹ میلیارد دلار بوده است و امیدواریم در ماههای آینده، ارزش صادرات محصولات به پارسال برسد.
بررسی چالشهای فعالان پتروشیمی
نشست هماندیشی وزیر نفت با فعالان صنعت پتروشیمی با حضور جمعی از مدیران عامل و فعالان صنعت پتروشیمی ازجمله محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، احمد مهدویابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، جواد زارعپور، مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ، سپهدار انصارینیک، مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندرامام، محمدرضا حیدرزاده، مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول و رهبر داودزاده، مدیرعامل شرکت پتروشیمی پلیاستایرن انتخاب برگزار شد.
در این نشست چالشهای اساسی شرکتهای پتروشیمی از سوی فعالان مطرح و راهکارهای لازم برای رفع آنها و تسهیلگری توسعه این صنعت بررسی شد.
نرخ خوراک، نرخ گاز یوتیلیتیها، بدهی شرکتهای پتروشیمی و مطالبات آنها بابت اوره از جهاد کشاورزی، عوارض صادرات مواد خام و نیمهخام، کاهش قیمتهای جهانی محصولات، تأمین خوراک پایدار و تأمین منابع مالی از جمله مباحثی بود که در این نشست مطرح و بررسی شد.