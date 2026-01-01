برای انتخابات آماده ایم/ ایلنا راهی روشن برای صاحبان تولید و خدمات / تشکیل شورای اطلاع رسانی انتخابات در اداره ارشاد آستارا

به گزارش ایلنا از آستارا، رییس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آستارا در بازدید از سرپرستی خبرگزاری ایلنا در این شهر از پیوستن رسانه ای دیگر به خانواده رسانه ای آستارا ابراز خرسندی کرد.

زهرا ناصری در ادامه بیان کرد: آستارا ۳۴ خبرنگار و فعال رسانه ای دارد که همواره در کنار مردم و مسئولان شهر بوده اند.

وی از تشکیل یه شورای اطلاع رسانی برای انتخابات شوراها و میان‌دوره ای مجلس در این شهرستان خبر داد و گفت: ما جلساتی با پلیس فتا و شورای اطلاع رسانی خواهیم داشت تا برای انتخابات در آمادگی کامل باشیم.

