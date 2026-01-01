خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در بازدید رییس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آستارا از دفتر ایلنا:

برای انتخابات آماده ایم/ ایلنا راهی روشن برای صاحبان تولید و خدمات / تشکیل شورای اطلاع رسانی انتخابات در اداره ارشاد آستارا

برای انتخابات آماده ایم/ ایلنا راهی روشن برای صاحبان تولید و خدمات / تشکیل شورای اطلاع رسانی انتخابات در اداره ارشاد آستارا
کد خبر : 1736256
لینک کوتاه کپی شد.

رییس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آستارا تاکید کرد که ایلنا راهی روشن برای تولید و خدمات فعالان اقتصادی در آستارا می تواند باشد.

به گزارش ایلنا از آستارا، رییس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آستارا در بازدید از سرپرستی خبرگزاری ایلنا در این شهر از پیوستن رسانه ای دیگر به خانواده رسانه ای آستارا ابراز خرسندی کرد.

زهرا ناصری در ادامه بیان کرد: آستارا ۳۴ خبرنگار و فعال رسانه ای دارد که همواره در کنار مردم و مسئولان شهر بوده اند.

وی از تشکیل یه شورای اطلاع رسانی برای انتخابات شوراها و میان‌دوره ای مجلس در این شهرستان خبر داد و گفت: ما جلساتی با پلیس فتا و شورای اطلاع رسانی خواهیم داشت تا برای انتخابات در آمادگی کامل باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی