افزایش وزنی تجارت خارجی در ۹ ماهه امسال
تجارت خارجی ایران در ۹ ماهه سالجاری از نظر وزنی رشد داشته، اما از حیث ارزش دلاری با کاهش مواجه شده است؛ بهطوریکه مجموع صادرات و واردات کشور به ۱۴۸ میلیون تن به ارزش بیش از ۸۵ میلیارد دلار رسید.
به گزارش ایلنا، به نقل از گمرک ایران، مجموع تجارت خارجی ایران در ۹ماهه سالجاری به ۱۴۸ میلیون و ۲۲۶ هزار تن و به ارزش ۸۵ میلیارد و ۳۹۴ میلیون دلار رسید.
بنابراین گزارش، این میزان تجارت خارجی به لحاظ ارزش ۱۰ و ۹۲ صدم درصد کاهش و از حیث وزن ۱.۳۶ درصد افزایش نشان میدهد.
این گزارش میافزاید: در این مدت مقدار ۱۱۸ میلیون و ۹۰۱ هزار تن انواع کالا به ارزش ۴۱ میلیارد و ۲۴۳ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن یک درصد افزایش و از نظر ارزش ۵.۷۸ درصد کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش، در ۹ماهه سالجاری مقدار ۲۹ میلیون و ۳۲۵ هزار تن کالا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۲.۷۵ درصد افزایش و از نظر ارزش ۱۵.۲۳ درصد کاهش یافته است.