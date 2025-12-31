شبکه گاز کشور پایدار است
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران پایداری شبکه گاز کشور را مطلوب دانست و گفت: مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء برای امروز؛ سردترین روز سال حدود ۶۸۵ میلیون مترمکعب پیشبینی میشود.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، سعید توکلی امروز چهارشنبه درباره وضع شبکه سراسری گاز در سردترین روز سال اظهار کرد: با تلاشهای همه همکارانم در کل زنجیره تولید تا توزیع، پایداری خوبی در شبکه داریم. وی با بیان اینکه پیشبینی میشود مصرف گاز امروز به بیش از ۶۸۵ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء برسد، اما در همه بخشها فشار شبکه مناسب است، تصریح کرد: از هموطنان عزیز میخواهم بهینه مصرف کنند تا جریان گاز با فشار کافی به تمام مشترکان در سراسر کشور برسد و هیچ نقطهای از کشور به ویژه سرشاخهها شبکه گاز کشور دچار افت فشار نشود. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره پیشبینی مصرف گاز در زمستان امسال با توجه به رکورد ۷۰۳ میلیون مترمکعب مصرف بخش خانگی و تجاری در زمستان پارسال گفت: پیشبینی میکنیم امسال نیز این رکورد تکرار شود؛ از ابتدای دی تا هشتم دی، میانگین افزایش مصرف حدود ۳۴ میلیون مترمکعب در بخش خانگی و تجاری داشتهایم که رقم بزرگی است.