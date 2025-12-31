اصفهان دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی خواهد بود

رضا نوار سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: با تدابیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و همکاری شرکتهای صاحب صلاحیت و جایگاههای متقاضی با شورای سیاستگذاری سوختهای ویژه، دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر شهر اصفهان خواهد بود

رضانواز گفت: اقدامات اولیه در یکی از جایگاههای سوخت اصفهان جهت عرضه بنزین سوپر وارداتی انجام شده، تخلیه فراورده صورت گرفته و شمارش معکوس عرضه بنزین سوپر وارداتی در این شهر آغاز شده است.

وی گفت: همانطور که قبلا هم عرض کردیم، اولویت عرضه در تهران، کلانشهرها و استانهای زیارتی و گردشگرپذیر خواهد بود که البته تقاضاهای دیگر در سایر نقاط کشور همزمان پاسخ داده خواهد شد.

وی ادامه داد: همزمان درخواستهایی از سایر استانها جهت عرضه این فراورده وجود دارد و همکاری خوبی فی مابین دستگاهها با بخش خصوصی در جهت اجرای دقیق وجود دارد.

سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور تاکید کرد: همچنین تمامی اقدامات لازم در جهت نظارتهای مستمر کمی و کیفی در جریان است و شورای سیاستگذاری سوختهای ویژه با دقت روند را پیگیری می کند.

