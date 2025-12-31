خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اصفهان دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی خواهد بود

اصفهان دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی خواهد بود
کد خبر : 1736009
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور گفت: اولویت عرضه در تهران، کلانشهرها و استانهای زیارتی و گردشگرپذیر خواهد بود که البته تقاضاهای دیگر در سایر نقاط کشور همزمان پاسخ داده خواهد شد.

رضا نوار سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: با تدابیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و همکاری شرکتهای صاحب صلاحیت و جایگاههای متقاضی با شورای سیاستگذاری سوختهای ویژه، دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر شهر اصفهان خواهد بود

رضانواز گفت: اقدامات اولیه در یکی از جایگاههای سوخت اصفهان جهت عرضه بنزین سوپر وارداتی انجام شده، تخلیه فراورده صورت گرفته و شمارش معکوس عرضه بنزین سوپر وارداتی در این شهر آغاز شده است.

وی گفت: همانطور که قبلا هم عرض کردیم، اولویت عرضه در تهران، کلانشهرها و استانهای زیارتی و گردشگرپذیر خواهد بود که البته تقاضاهای دیگر در سایر نقاط کشور همزمان پاسخ داده خواهد شد.

وی ادامه داد: همزمان درخواستهایی از سایر استانها جهت عرضه این فراورده وجود دارد و همکاری خوبی فی مابین دستگاهها با بخش خصوصی در جهت اجرای دقیق وجود دارد.

سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور تاکید کرد: همچنین تمامی اقدامات لازم در جهت نظارتهای مستمر کمی و کیفی در جریان است و شورای سیاستگذاری سوختهای ویژه با دقت روند را پیگیری می کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی