در گفتوگو با ایلنا تشریح شد:
خطر مهاجرت نفت در بزرگترین میدان مشترک
یک کارشناس حوزه انرژی با اشاره به عدمالنفع عدم توسعه میدان آزادگان و تاخیر در اجرای پروژه گفت: در میادین مشترک هرچه برداشت نکنیم طرف مقابل برداشت میکند و مهاجرت سیال اتفاق میافتد و این هشدار مهمی است.
به گزارش ایلنا، میدان نفتی آزادگان، واقع در مرز ایران و عراق، به عنوان یکی از بزرگترین میادین مشترک نفتی جهان و دارا بودن ذخایر عظیم نفتی میتواند نقش بسزایی در تأمین انرژی و اقتصاد ایران ایفا کند. با این حال، روند توسعه این میدان در سالهای اخیر با چالشهای متعددی مواجه بوده است.
یکی از اصلیترین چالشها در توسعه میدان آزادگان، توان فنی شرکتهای داخلی برای اجرای پروژههای بزرگ نفتی مانند آزادگان است که نیازمند ارزیابی دقیق است. هرچند این میدان مشترک با حضور شرکتهای بزرگ بینالملی سریعتر اهداف مورد نظر را محقق خواهد کرد اما استفاده از توان شرکتهای داخلی توانمند نیز میتواند به کاهش هزینهها و افزایش سرعت اجرای پروژه کمک کند.
دیگر چالش تأمین منابع مالی لازم برای اجرای پروژههای توسعه است به طوری که با وجود امضای قراردادهای چندمیلیارد دلاری، هنوز شاهد تأخیر در تأمین مالی اولیه هستیم.
موضوع دیگر رقابت ژئوپلیتکی است، با توجه به موقعیت مرزی میدان آزادگان، رقابت با کشورهای همسایه، به ویژه عراق، در برداشت از ذخایر مشترک، به یک چالش ژئوپلیتیکی تبدیل شده است بنابراین باید هرچه سریعتر نسبت به توسعه میدان اقدام کنیم به طوری که رئیسجمهور نیز با بررسی روند اجرای طرح توسعه میدان نفتی آزادگان ضربالاجل دوهفتهای برای تعیین تکلیف وضعیت توسعه این میدان تعیین کرد به این ترتیب پروژهای که توسعه آن سالها در شرایط اما و اگر سپری شده هر روز تاخیر به معنای هزاران بشکه نفت از دست رفته در غرب کارونی است که طرف عراقی با همکاری غولهای نفتی برای برداشت تمام قطرههای نفت مجنون عزم خود را جزم کرده است .
به هر روی برای تسریع در روند توسعه، نیازمند تعیین تکلیف نهایی قراردادها و اطمینان از تأمین مالی لازم هستیم. بعبارت دیگر توسعه میدان نفتی آزادگان به عنوان یکی از پروژههای کلان ملی، نیازمند تصمیمگیریهای بهموقع و استفاده از تمامی ظرفیتهای داخلی و بینالمللی است تا با رفع چالشهای پیشرو بتوانیم شاهد پیشرفت این پروژه بزرگ ملی باشیم.
مرتضی بهروزیفر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در این خصوص اظهار داشت: باتوجه به شرایطی که داریم برای توسعه میادین تجهیزات، دانش فنی و همچنین منابع مالی مورد نیاز است و اکنون باتوجه به عدمالنفعی که در توسعه میادین از جمله آزادگان داریم اکنون مهمترین مسئله احراز دانش فنی است.
وی تاکید کرد: ما بدون هیچ امکانات، تجهیزات و منابع مالی نمیتوانیم انتظار داشته باشیم شرکتی که توان ندارد؛ قرارداد ببندد و حوزه نفتی و گازی را توسعه دهد.
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به عدمالنفع عدم توسعه میدان آزادگان و تاخیر در اجرای پروژه خاطرنشان کرد: در میادین مشترک هرچه برداشت نکنیم طرف مقابل برداشت میکند و مهاجرت سیال اتفاق میافتد و این هشدار مهمی است.
وی با بیان اینکه دعواهای داخلی نباید واقعیت مهاجرت نفت ایران به سمت کشور همسایه را تسریع کند، گفت: چرا باید توسعه میدان مهمی مثل آزادگان به بانکها سپرده شود این اقدام جز این است که توسعهای در میدان نداشته باشیم؟ یک بانک چه تخصص و تجربهای و دانش فنی میتواند داشته باشد؟ نباید سرنا را از سر گشاد آن بزنیم، اگر امکان توسعه میدان با مشارکت کمپانیهای بینالمللی را نداریم تنها راهکار اینکه با شرکتهایی که سالها در حوزه توسعه میادین نفتی و گازی حضور داشته و دانش فنی ابرکمپانیها را در اختیار دارند توسعه این میدان مهم کشور را در دستور کار قرار دهیم.
بهروزیفر بیان کرد: اکنون کل کشور را به خاطر سرمای نه چندان زیاد تعطیل کردهایم زیرا نمیتوانیم گاز مورد نیاز حتی بخش خانگی و تجاری را تامین کنیم، ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار با چند شرکت داخلی قرارداد منعقد کردهایم در حالی که همه میدانستیم که کاری اتفاق نمیافتد و نباید انتظاری داشته باشیم و فقط در حد نمایشی بوده که بگوییم کار میکنیم.
وی یادآور شد: طی ۱۰۰ سال گذشته نفت، نفت را توسعه داده و دانش فنی و تکنولوژی در اختیار نفت است، ضمن اینکه در میادین نفت و گاز و همچنین آزادگان مسئله مالی در درجه دوم و سوم اهمیت قرار دارد مشکل اصلی دانش فنی و تکنولوژی است حال آنکه بانکهایی که به این میدان ورود کرده اند؛ تجربهای در این زمینه ندارند که بخواهند در این میدان استراتژیک فعالیت توسعه ای داشته باشند.