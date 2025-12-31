به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، به گفته «رضا انصاری» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (ایزیپو) در این مدت تعداد یک هزار و ۳۰۷ واحد تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و ۷۹۶ واحد در شهرک‌های صنعتی غیردولتی به بهره برداری رسیده است.

واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی زمینه اشتغال ۱۸ هزار و ۹۴۸ نفر و در شهرک‌های غیردولتی زمینه اشتغال ۸ هزار و ۴۷۹ نفر را فراهم آورده است.

بررسی روند سرمایه گذاری واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی نشان می‌دهد که این رقم در ۹ ماهه ۱۴۰۴ حدود ۴۹ همت و در ۹ ماهه سال قبل آن حدود ۴۱ همت بوده که رشد نزدیک به ۲۰ درصدی را به دنبال داشته است.

واحدهای به بهره برداری رسیده در رشته صنعت‌هایی از جمله غذایی و آشامیدنی، نساجی، سلولزی، شیمیایی، کانی فلزی و غیر فلزی، خدمات و برق و الکترونیک بوده است.

بر اساس برآوردهای کارشناسی، هر شغل مستقیم ایجادشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌طور متوسط زمینه ایجاد دو شغل غیرمستقیم در زنجیره تأمین، حمل‌ونقل و خدمات وابسته را فراهم می‌کند.

از این‌رو در مجموع شهرک‌های صنعتی کشور بستر ساز حدود ۸۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم طی ۹ ماهه امسال در سطح کشور شده است.

انتهای پیام/