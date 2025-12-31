گام نخست هند برای جایگزینی نفت روسیه
هند با هدف تنوعبخشی به منابع تأمین نفت پس از کاهش واردات از روسیه نخستین محموله نفت خام کلمبیا را خرید.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دو منبع بازار روز سهشنبه (نهم دی) گفتند: شرکت ایندین اویل نخستین محموله نفت خام کلمبیا را در قالب قرارداد اختیاری با شرکت دولتی نفت این کشور (اکوپترول) خریداری کرده است.
این اقدام در شرایطی انجام میشود که پالایشگاههای هندی بهدنبال جایگزینی برای نفت روسیه هستند.
تشدید تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه تولیدکنندگان و نفتکشهای روس، صادرات نفت روسیه به هند را مختل کرده است.
طبق دادههای مؤسسه تحقیقاتی کپلر، صادرات نفت خام روسیه به هند در ماه دسامبر به پایینترین سطح سه سال گذشته یعنی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید بهطوری که نسبت به رقم روزانه یک میلیون و ۸۴۰ هزار بشکه ماه نوامبر کاهش نشان میدهد.
منابع گفتند: شرکت ایندین اویل ۲ میلیون بشکه نفت خام «کاستیلای» کلمبیا را برای تحویل در اواخر فوریه خریداری کرده است.
این قرارداد اختیاری شامل خرید حدود ۱۲ میلیون بشکه معادل ۶ نفتکش غولپیکر است؛ هر نفتکش غولپیکر (VLCC) توان حمل ۲ میلیون بشکه نفت خام را دارد.
قرارداد بین ایندین اویل و اکوپترول در اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی امضا و تاکنون سالانه تمدید شده است.
ایندین اویل بیشتر نیازهای نفتی خود را از روسیه و خاورمیانه تأمین میکند و با وجود داشتن قراردادهای اختیاری با مکزیک، برزیل و کلمبیا، به ندرت نفت خام آمریکای جنوبی را خریداری کرده است.
منابع افزودند شرایط قرارداد، از جمله قیمتگذاری، باید برای هر دو طرف قابلقبول باشد و نفت خام آمریکای جنوبی به ندرت توان رقابت با انواع نفت خام روسیه و خاورمیانه را دارد.