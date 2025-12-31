قیمت نفت در آخرین روز سال ۲۰۲۵ ثابت ماند
قیمت نفت ثابت ماند، با این حال پیشبینی میشود برنت در سال ۲۰۲۵ با کاهشی نزدیک به ۱۸ درصد، سومین سال پیاپی افت را ثبت کند که طولانیترین روند کاهشی سالانه از سال ۲۰۲۰ تاکنون به شمار میآید.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معاملههای روز چهارشنبه (دهم دی)، آخرین روز سال 2025 میلادی، با وجود نگرانیها از عرضه مازاد جهانی تغییر چندانی نکرد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال برای تحویل در ماه مارس تا ساعت ۴ و ۵۱ دقیقه بامداد بهوقت گرینویچ با ۱۱ سنت افزایش، به ۶۱ دلار و ۴۴ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا نیز با ۱۱ سنت افزایش، ۵۸ دلار و ۶ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.
شاخص برنت در مسیر کاهش نزدیک به ۱۸ درصدی در سال ۲۰۲۵ و ثبت بزرگترین افت سالانه از ۲۰۲۰ و سومین سال پیاپی کاهش است، دابلیوتیآی هم در مسیر افت ۱۹ درصدی قرار دارد.
دادههای گروه مالی بورس اوراق بهادارلندن (LSEG) نشان میدهد میانگین قیمت هر دو شاخص در سال ۲۰۲۵ میلادی پایینترین سطح از ۲۰۲۰ بوده است.
جیسون یینگ، تحلیلگر مؤسسه «بیانپی پیرباس» (BNP Paribas) پیشبینی کرد نفت خام شاخص برنت در سهماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۵۵ دلار برای هر بشکه میرسد و سپس در ادامه سال به ۶۰ دلار خواهد رسید.
وی گفت: تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا توانستهاند در سطوح بالا پوشش ریسک داشته باشند و عرضه آنها پایدارتر و نسبت به نوسانهای قیمت بیتفاوتتر خواهد بود.
بازارهای نفت در ابتدای سال ۲۰۲۵ با تحریمهای شدیدتر آمریکا علیه روسیه، ایران و ونزوئلا و اختلال در عرضه به چین و هند، رشد کردند، اما پس از آغاز روند لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس) و نگرانیها درباره تأثیر تعرفههای آمریکا بر رشد اقتصادی، قیمتها کاهش یافت.
تنشهای ژئوپلیتیک هم در طول سال ۲۰۲۵ میلادی شدت گرفت؛ از حملههای پهپادی اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه و اختلال در صادرات نفت قزاقستان گرفته تا درگیری ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی در ژوئن که کشتیرانی در تنگه هرمز را تهدید کرد.
در همین حال، عربستان سعودی و امارات درگیر جنگ یمن شدند و آمریکا صادرات نفت ونزوئلا را مسدود کرد.
هشت عضو اوپکپلاس پس از لغو روزانه حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه خود از ماه آوریل، روند لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه را برای سهماه نخست ۲۰۲۶ متوقف کرده است.
نشست هشت عضو اوپکپلاس قرار است چهارم ژانویه سال ۲۰۲۶ میلادی (یکشنبه، ۱۴ دی ۱۴۰۴) برگزار شود.
برآوردها نشان میدهد عرضه در سال آینده میلادی (۲۰۲۶) از تقاضا فراتر خواهد رفت؛ آژانس بینالمللی انرژی رقم مازاد عرضه را ۳ میلیون و ۸۴۰ هزار بشکه در روز و بانک آمریکایی گلدمن ساکس این رقم را تا روزانه ۲ میلیون بشکه پیشبینی کرده است.
مارتین راتس، استراتژیست بانک مورگان استنلی، گفت: اگر قیمتها کاهش بیشتری داشته باشند، اعضا اوپکپلاس احتمالاً به کاهش عرضه روی خواهند آورد.
جان دریسکول، مدیرعامل مؤسسه جیتیدی انرژی (JTD Energy) هم تأکید کرد خطرهای ژئوپلیتیک میتواند از قیمتها حمایت کند.
وی گفت: ما با یک بشکه باروت روبهرو هستیم و این میتواند کف نهایی بازار باشد.