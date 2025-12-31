صندوق بیمه کشاورزی گوهری ارزشمند در تأمین امنیت غذایی کشور است

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی‌نیا در همایش آموزش و تعالی مدیران بیمه کشاورزی، ضمن گرامی‌داشت ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) و روز مرد و همچنین سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: یکی از چالش‌های اساسی صندوق بیمه کشاورزی این است که نتوانسته‌ایم نقش و مأموریت آن را به‌درستی برای جامعه، تصمیم‌گیران و حتی برخی مدیران تبیین کنیم؛ تا جایی که موضوع قرار گرفتن صندوق در فهرست خصوصی‌سازی نیز بدون توجه به ماهیت و کارکرد آن مطرح شده است.

وی با بیان اینکه صندوق بیمه کشاورزی گوهری گران‌بها در نظام اقتصادی و امنیت غذایی کشور است، افزود: بانک کشاورزی نهادی مقدس است که اگرچه وظایف تجاری و مالی دارد، اما نقشی بی‌بدیل در تأمین امنیت غذایی و حفظ معیشت کشاورزان و سفره مردم ایفا می‌کند و صندوق بیمه به‌عنوان بخشی از این بانک، اقدامات بزرگی برای مقابله با ریسک‌های تولید محصولات کشاورزی انجام داده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی با تأکید بر اینکه هدف صندوق صرفاً سودآوری نیست، تصریح کرد: با وجود ماهیت حمایتی صندوق، شرایط امروز کشور ایجاب می‌کند که مجموعه‌ها به سمت پایداری مالی و سودآوری حرکت کنند و نباید باری بر دوش دولت باشند؛ چرا که دولت خود با فشارهای متعددی مواجه است.

متقی‌نیا با اشاره به تجربه بیمه فراگیر محصولات کشاورزی گفت: یکی از مشکلات این طرح، ضعف در تبیین مدل اجرایی بود. در مقطعی کشاورزان بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش قرار گرفتند که این موضوع موجب بروز حاشیه‌هایی شد؛ به‌گونه‌ای که کشاورزان خسارت‌دیده رضایت داشتند اما کشاورزانی که خسارتی ندیده بودند، نسبت به برداشت از پول خرید تضمینی خود گلایه داشتند .

وی تأکید کرد: باید به سمت بیمه‌های انگیزشی و مبتنی بر ریسک حرکت کنیم؛ به این معنا که پرداخت خسارت صرفاً با بیمه شدن اتفاق نیفتد، بلکه همانند بیمه شخص ثالث، رفتار و ریسک تولیدکننده نیز در مدل بیمه‌گری لحاظ شود.

مدیرعامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی با اشاره به تغییر شرایط حمایتی دولت گفت: در گذشته صندوق از محل کمک‌های دولتی توان بیشتری داشت، اما امروز برای پرداخت خسارت‌ها ناچار به تنزیل اوراق هستیم؛ بنابراین توجه به مدل‌های متنوع بیمه‌ای و سودآوری پایدار یک ضرورت است.

وی افزود: همان‌گونه که در نظام بانکی جهان نرخ سود تسهیلات بر اساس رتبه اعتباری افراد تعیین می‌شود، در بیمه کشاورزی نیز باید برای مشتریان مختلف، متناسب با سطح ریسک و میزان حق بیمه، مدل‌های متفاوت طراحی شود.

متقی‌نیا بر ضرورت تعامل با نمایندگان، ستادهای بحران و بخش‌های استانی تأکید کرد و گفت: با طرح درست مسائل و جذب منابع جدید می‌توان خدمات بهتری به کشاورزان ارائه داد. همچنین باید از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم؛ در بسیاری از کشورها، صنایع آلاینده موظف‌اند برای جبران آسیب به خاک و منابع طبیعی، منابعی را به بخش کشاورزی اختصاص دهند و این مدل‌ها می‌تواند در ایران نیز دنبال شود.

وی با تأکید بر حفظ ارتباط اصولی با کشاورزان خاطرنشان کرد: نباید برای تحقق اهداف مقطعی، رابطه اصلی با مشتریان را خدشه‌دار کنیم. وصول مطالبات باید بدون استفاده از ابزارهای قهری مانند کسر از پول گندم یا خسارت انجام شود و در مقابل، از ابزارهای نوین استفاده کنیم تا هم صندوق آسیب نبیند و هم کشاورز متضرر نشود.

مدیرعامل بانک کشاورزی فروش بیمه را یک هنر دانست و گفت: این حوزه نیازمند آموزش، شناخت بازار و برنامه‌ریزی دقیق است. باید بر اساس نیاز بازار محصول بیمه‌ای طراحی کنیم و برای فروش آن برنامه داشته باشیم. در این مسیر، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، جوانان، دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری ضروری است تا با عبور از فضای سنتی، به سمت بازاریابی دیجیتال حرکت کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: در حوزه بیمه پایه محصولات کشاورزی باید عملکرد بهتری داشته باشیم و اهمیت و کارکرد آن را هم برای کشاورزان و هم برای مدیران و مسئولان استانی و محلی به‌درستی تبیین کنیم.

