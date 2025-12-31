هماهنگی مقامات عالی اقتصادی برای مدیریت بازار

به گزارش ایلنا، محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه اصناف به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی کشور که در اصل حلقه آخری است که با عامه مردم سر و کار دارند، گفت: ما سه نوع صنف داریم صنف‌های تولیدی توزیعی و خدماتی و اینها گسترده‌ترین اگر همه را یک سرفصل عنوان کنیم گسترده‌ترین بخش اقتصاد خرد کشور هستند.

مفتح ادامه داد: اینها صنوف توزیعی آن صنوف در حلقه آخر زنجیره تولید قرار می‌گیرند. نقطه‌ای است که کالای نهایی منتقل می‌شود به خریدار.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: صنوف تولیدی کارگاه‌هایی هستند که همه در سطح شهر می‌بینید صنعتی نیستند ولی تولیدی هستند صنوف خدماتی هم که یک طیف وسیعی باز هم با مشتری نهایی اینها سر و کار دارند صنوف تولیدی شاید با مشتری نهایی سر و کار نداشته باشد یا کمتر سر و کار داشته باشند ولی در بخش توزیعی و خدماتی با مشتری نهایی که عامه مردم هستند سر و کار دارند. پس هم به دلیل گستردگی‌شان و هم به دلیل تعددشان یعنی اگر ما اصناف‌هایی که تشکل بازرگانی و اقتصادی در نظر بگیریم بزرگترین تشکل اقتصادی کشور هستند.

وی ادامه داد: این اهمیتی که دارد مخصوصاً صنوف توزیعی و صنوف خدماتی اینها در اصل آن خیاطی هستند که می‌توانند آبروی آن حلقه‌های قبلی را ببرند یا بخرند یعنی، چون سیاست‌های اقتصادی کشور سیاست‌های صنعتی کشور سیاست‌های توزیعی کشور نقطه ملموسش برای عامه مردم در صنوف خدماتی است و دائم به مسائل اینها رسیدگی و بررسی کردند، چون کاملاً ملموس است، در بزرگترین واحد صنعتی یک اختلالی پیش بیاید یک طیف بسیار کمی از مردم متوجه می‌شوند شاید یک عده تحلیلگر اقتصادی و تحلیلگر بازار کمتر مطلع می‌شوند و برای اینکه ما یک اختلالی در صنوف توزیع داشته باشیم مشکل به سرعت در کمتر از چند ساعت به مصرف کننده نهایی که عامه مردم است منتقل می‌شود. بنابراین رسیدگی به مشکلات اینها شنیدن صحبت‌های اینا‌ها و تلاش برای حل مشکلات اینها در ارتباطشان با سایر نهاد‌ها بحث مالیات دارند بحث گمرک دارند بحث برق دارند بحث گاز دارند حامل‌های انرژی دارند. این نوساناتی که است این ناترازی‌هایی که وجود دارد در تمام بخش‌ها اینها تاثیر می‌گذارد در فعالیت اینها و این برای عامه مردم ملموس می‌شود.

مفتح گفت: همیشه مرسوم بوده که اینها نشست‌هایی با بالاترین مقام‌های اجرایی کشور می‌گذاشتند امروز هم آقای رئیس جمهور تصمیم شان این بود که در یک نشست کاملا خودمانی و کاملا به صورت درد دلی و بیان مشکلات این فرصت را آقای رئیس جمهور در اختیار قرار دادند که صنوف و نمایندگان صنوف خدمتشان برسند و مسائل را عنوان کنند و این جلسه به حدی طولانی شد که حتی معمولاً ساعت ۱۰ شروع شد پیش بینی می‌شد که تا ساعت ۱۲ تمام شود آنقدر بحث‌ها ادامه پیدا کرد و آنقدر بحث‌ها جذاب بود مهم بود برای آقای رئیس جمهور، چون آقایان وزرایی که تشریف داشتند در این جلسه که حتی وقت اذان هم که شد تا ساعت ۱۲:۳۰ طول کشید و با یک صبر و یک سعه صدری آقای رئیس جمهور شنیدند مسائل را با آقایان وزرا که تشریف داشتند مطرح کردند یعنی تفویض کردند که در جهت حل مشکلات حرکت کنند و عرض کردم این اولین جلسه‌ای نبود که بین اصناف آقای رئیس جمهور تشکیل می‌شد.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به مشکلات اصناف، گفت: رئیس جمهور دستور دادند که یک نگرانی آقایان روی بحث مالیات بود با این وضع رکود اقتصادی و بحث‌هایی که الان وجود دارد و یک جوری کسب و کار‌ها رونقی که در گذشته بوده نبوده یک نگرانی داشتند در مورد بحث مالیات که آنجا مثلاً آقای رئیس جمهور به وزیر محترم اقتصاد فرمودند که با سازمان مالیات جلساتی گذاشته شود باز هم با محوریت وزارت صمت گذاشته شود و یک تفاهمی برسند و به یک ارقامی برسند در اینجا بحث بحثی است که همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود اینکه بگوییم یک بحثی است مقطعی ما یک جلسه می‌گذاریم به چهار تا توافق می‌رسیم الحمدالله حل می‌شود این کار‌ها انجام می‌شود آن توافق انجام می‌شود ولی به این معنا نیست که این تا دراز مدت نیاز به تکرار این جلسات نداریم.

