اعلام اسامی شعب کشیک بانک کشاورزی در روز چهارشنبه دهم دیماه

شعب کشیک بانک کشاورزی در استان تهران، روز دهم دیماه از ساعت 8 الی 12 آماده خدمت رسانی و پاسخگویی به مشتریان و مراجعه کنندگان هستند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، پیرو تعطیلی روز دهم دیماه در استان تهران، این بانک با هدف پاسخگویی به انتظارات و خدمت رسانی مناسب به مشتریان، اسامی شعب کشیک خود در این استان را اعلام کرد. 

بر اساس این گزارش، انتظار می رود مشتریان محترم با توجه به شرایط موجود در صورت امکان از مراجعه حضوری به شعب خودداری و از خدمات غیرحضوری این بانک استفاده کنند.

برای مشاهده اطلاعات کامل شعب کشیک بانک کشاورزی در استان تهران، به لینک زیر مراجعه فرمایید.

اسامی شعب کشیک بانک کشاورزی در روز دهم دیماه

مشتریان بانک در سایر استان ها نیز می توانند برای اطلاع از شعب کشیک، با شماره 02181301 تماس حاصل فرمایند. 

