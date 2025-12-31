اعلام قیمت طلا و سکه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۴ میلیون و ۵۳۶ هزار تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۱۹ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان معامله می‌شود و نرخ هر انس طلا به ۴ هزار و ۳۳۰ دلار است.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد به ۱۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم به ۱۴۸ میلیون تومان رسید. نیم سکه ۸۳ میلیون تومان و ربع سکه ۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

