خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام قیمت طلا و سکه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴

اعلام قیمت طلا و سکه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴
کد خبر : 1735730
لینک کوتاه کپی شد.

امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ آخرین قیمت طلا و سکه در بازار اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۴ میلیون و ۵۳۶ هزار تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۱۹ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان معامله می‌شود و نرخ هر انس طلا به ۴ هزار و ۳۳۰ دلار است. 

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد به ۱۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم به ۱۴۸ میلیون تومان رسید. نیم سکه ۸۳ میلیون تومان و ربع سکه ۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی